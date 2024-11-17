Диверсія на залізниці в Запорізькій області: агент "Атеш" вивів з ладу важливе електрообладнання

Партизани із руху "Атеш" продовжують створювати значні проблеми для окупантів. На цей раз у Запорізькій області, поблизу населеного пункту Урожайне, Токмацького району, було здійснено успішну диверсію на залізниці.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на "Атеш". Агенту вдалося знищити релейну шафу.

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Чим важлива диверсія на залізній дорозі

Агент нашого руху знищив релейну шафу на залізниці біля населеного пункту Урожайне, Токмацького району, Запорізької області,

– йдеться у повідомленні.

Агент "Атеш" здійснив диверсію на залізній дорозі: дивіться відео

Внаслідок диверсії було виведено з ладу електрообладнання на залізничній ділянці між станціями Великий Токмак та Верхній Токмак. Це призвело до перебоїв у постачанні військової техніки та палива для російських військових, які перебувають на лінії фронту.

Де було вчинено диверсію / Фото "Атеш"

Партизани зазначили, що окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку, тому подібні диверсії стають для них значною проблемою, адже значно ускладнюють логістику та порушують регулярні постачання боєприпасів та палива, чим понижує здатність російських військ виконувати бойові завдання.