"Осліпили" російські дрони: партизани "Атеш" знищили критичний об'єкт зв'язку окупантів

Агенти руху "Атеш" знищили вежу зв'язку в районі селища Жудерський Орловської області Росії. Внаслідок диверсії російські військові втратили стабільний сигнал для управління безпілотниками на цьому напрямку.

Про це партизани повідомили у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про успішні диверсії "Атеш"?

За повідомленнями, знищений об'єкт використовувався окупаційними військами для розміщення спеціальних ретрансляторів. Саме це обладнання забезпечувало стійкий зв'язок із ворожими дронами.

Унаслідок виведення системи з ладу дальність дії ворожих апаратів суттєво скоротилася. Оператори БпЛА змушені терміново шукати нові позиції та переналаштовувати робочі частоти, що створює значні затримки під час виконання бойових завдань.

Подібні удари по логістиці та інфраструктурі системно збивають координацію безпілотної авіації ворога. Окупанти змушені витрачати обмежені ресурси та час на відновлення обладнання й пошук несправностей у глибокому тилу.

Нагадаємо, партизани руху "Атеш" 21 серпня знищили вежу зв'язку поблизу Пермі, яка забезпечувала резервний канал обміну інформацією між охороною нафтопереробного заводу "ЛУКОЙЛ-Пермнафтооргсинтез" та військовими, що його прикривали.

Після диверсії координація на підприємстві була порушена, а згодом по заводу завдали удару українські далекобійні безпілотники. У "Атеш" заявили, що операцію провів російський військовослужбовець, який долучився до партизанського руху.

Крім того, наприкінці серпня, агенти вивели з ладу дві релейні шафи на залізниці в Бєлгородській області Росії. Через пошкодження рух на ділянці заблокували, що затримало військовий ешелон із боєприпасами та інженерним майном для 138-ї мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку. Російському командуванню довелося екстрено змінювати логістичні маршрути.