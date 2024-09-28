На Полтавщині внаслідок атаки пошкоджена енергетична інфраструктура, на Черкащині – ЛЕП

Росія продовжує завдавати ударів по мирних українських містах. Цього разу під атакою опинилось одразу кілька регіонів.

Вночі проти 28 вересня Росія атакувала Україну ударними дронами. Зокрема, є пошкодження на Черкащині та Полтавщині.

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На Полтавщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що ППО відпрацювала по ворожих цілях. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Відомо, що уламки пошкодили енергетичну інфраструктуру на території області. Без світла опинились 72 побутових та 22 юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Над Черкащиною збили 9 БпЛА

Очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець розповів деталі нічної атаки. За попередньою інформацією, під час останніх тривог оборонці неба збили 9 ворожих БпЛА. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Внаслідок падіння уламків на Золотоніщині пошкоджено лінію електропередач. Станом на 10:00 електропостачання відновлено.

Також двічі займалась суха рослинність. Пожежі теж ліквідовано,

– мовиться в повідомленні.

Повітряні сили уточнили, що росіяни випустили 73 ударні безпілотники по нашій державі. Крім того, керовані авіаційні ракети та балістику. 69 БпЛА знищили наші захисники.