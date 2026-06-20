Аварійна зупинка на заводі з російськими БпЛА: "Атеш" пошкодив електропідстанцію у Таганрозі

Партизани "Атеш" провели чергову диверсію у російському Таганрозі. Внаслідок пошкодження електропідстанції було порушено роботу заводу "Атлант-Аеро".

Про це 20 червня повідомив рух "Атеш".

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Які наслідки диверсії у Таганрозі?

Партизани розповіли, що в результаті диверсії було пошкоджено електропідстанцію, яка забезпечувала електроенергією оборонний російський завод "Атлант-Аеро".

"Атлант-Аеро" – підприємство, яке бере участь у повному циклі виробництва ударно-розвідувальних безпілотників "Молнія". Також там виготовляють компоненти для комплексів "Оріон" і системи керування для FPV-дронів.

Завдяки пошкодженням було на заводі сталась аварійна зупинка технологічного процесу. У "Атеш" пояснили, що за нестабільного електропостачання росіяни не зможуть продовжити складати безпілотники чи виготовляти електроніку для нових дронів.

Диверсія на підстанції, що живить російський завод з дронами: дивіться відео

Відключення зірвало поточний цикл збирання та тестування виробів, тимчасово заблокувавши роботу ключових цехів заводу,

– уточнили партизани.

Нагадаємо, днями Сили оборони завдали ударів по кількох важливих об'єктах для російської армії на ТОТ. Під прицілом були, зокрема, залізничні мости біля Роздольного та Владиславівки в Криму. Їх окупанти використовували для військових перевезень та постачань своїх підрозділів.