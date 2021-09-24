Атмосфера страху, – у МВС назвали основний мотив нападу на Шефіра

Авто помічника президента Сергія Шефіра обстріляли 22 вересня. Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у телеефірі розповів про основний мотив нападу.

За його словами, версій є багато. Але є й основна — політичне вбивство для залякування президента і його оточення.

Також цікаво У МВС припустили, що винних в замаху на Шефіра можуть не знайти

Місце злочину обрали вкрай продумано

Радник глави МВС Антон Геращенко у телеефірі 23 вересня коментував ситуацію з розслідуванням справи про обстріл автомобіля першого помічника президента Сергія Шефіра.

За словами Геращенка, організатори й кілери обрали місце для нападу поруч з будинком Шефіра недарма – дорогу там погано видно, є ліс, поворот. Простіше кажучи, автомобіль має пригальмувати.

Завдання вбивці було першочергово вразити водія, і так змусити його пригальмувати. Щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля,

– пояснив Геращенко.

Основна версія слідства

"Як людина, на яку у 2017 році був замах, можу сказати: двох кілерів, які вийшли ставити бомбу під мою машину, схопила "Альфа", тому що за ними стежили. Я вам скажу, це не дуже приємне враження, коли тобі повідомляють: "Антоне Юрійовичу, вас хочуть підірвати". Тим більше неприємно, коли ти їдеш в машині, читаєш СМС у телефоні, як вчора розповідав Сергій Шефір, і раптом по машині починають барабанити кулі". Цими словами Антон Геращенко пояснив, для чого міг бути здійснений напад на помічника президента України.

Радник міністра внутрішніх справ наголосив, що слідство займається багатьма версіями, але є й основна: політичне вбивство для того, "щоб створити атмосферу страху, атмосферу небезпеки для президента і його найближчого оточення".

Три приклади невдалих замахів

Антон Геращенко розповів, що організатори замовних вбивств та їх виконавці не завжди досягають результату. У приклад він навів:

Замах на бізнесмена Сала , скоєний 2020 року. Замах не вдався, бо автомобіль був броньований, але тоді загинув охоронець бізнесмена.

, скоєний 2020 року. Замах не вдався, бо автомобіль був броньований, але тоді загинув охоронець бізнесмена. Обстріл авто банкіра Сергія Дядечка у 2011 році з автомата. Поранень зазнав водій, а от сам Дядечко не постраждав.

у 2011 році з автомата. Поранень зазнав водій, а от сам Дядечко не постраждав. І замах на депутата Київської обласної ради Сергія Соболєва. Тоді куля снайпера потрапила у трирічного сина політика, і той помер на місці.

Коротко про напад на Шефіра