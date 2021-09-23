Автомобіль Audi Шефіра був обстріляний з автоматичної зброї. Інцидент стався на дорозі під Києвом, стріляли з лісу, випустили 18 куль – поранили водія, сам пан Шефір живий та здоровий, а нападник втік.

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Правду про замах на Шефіра можуть не розкрити

Одразу до того, хто міг би це вбивство замовити і здійснити – зазначу, все що буду зараз перелічувати – це чутки і припущення, нічим не підтверджені припущення.

Беруся ширити чутки, не дочекавшись офіційних версій та обвинувачень – тому що правди про цей злочин ніколи не дізнаємося, бо ніколи в подібних випадках правда назагал ще не спливала.

Правду скажуть лише якщо вона буде про божевільного чи про п'яного поліцейського, який узяв до рук зброю, щоб розважитися і випадково обстріляв перший-ліпший автомобіль. Тобто він знати не знав, що стріляє в найліпшого друга президента.

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Лише у такому випадку, якщо божевільного чи п'яного зараз зловлять зі зброєю в руках – лише тоді і скажуть правду, та й то, хіба в неї повірять? Думаю, ні. Перше, що подумають – що поліція цапа-відбувайла підсовує.

Саме тому я і вказую на неофіційні версії, що грунтуються на чутках та припущеннях. Але два слова, хто такий той Шефір – це давній друг Зеленського, вони разом іще з часів "Кварталу 95", і коли Зеленський прийшов до влади, то він із собою взяв Шефіра.

Помста олігархів владі

Подейкують – знову припущення – що пан Шефір у владі Зеленського опікувався перерозподілом бізнесових потоків (закидають йому опосередкований контроль над "Олеським припортовим" та над "Енергоатомом"), закидають Шефіру й посередництво між Зеленським та олігархами.



Шефіру закидають посередництво між Зеленським та олігархами / Фото пресслужби Офісу Президента

І саме з цим пов'язані перші дві версії причин замаху на нього – це версія про помсту когось з бізнесменів, у кого той його бізнес нова влада віджала.

Це версія про причетність до замаху олігархів, які налякані антиолігархічним законом Зеленського, який невдовзі депутати можуть проголосувати, а тому олігархи і намагаються Зеленського якось налякати, щоб він відмовився від ідеї боротьби з ними.

Тепер прокоментую ці дві версії – про ображеного на Шефіра бізнесмена одразу скажу – на мою думку, таке цілком може бути.

Якщо маєш не такі вже й великі гроші, то і сам можеш спокійно собі бойовий автомат для злочину купити і виконавців найняти також не проблема, особливо якщо їх втемну використати і не казати на кого саме буде замах. Зокрема, Шефір їздив без охорони, тому зовнішніх ознак його впливовості не було жодних.

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Водночас версія про олігархів якраз має найбільш сумнівний вигляд. Попри той факт, що олігархи усі "родом с лихих 1990-х", попри те, що їм пальця в рот не клади, бо відкусять руку по лікоть – нинішні олігархи б на таке вже не наважилися.

Пройшли ті часи шкіряних курток й стволів у барсетках – нинішні наші олігархи самі воліють цивілізованих правил гри, вони звикли вже до інших методів. Вони воліють підкуповувати грошима, домовлятися, може, шантажувати – але не вбивати, бо вони розуміють, що тоді вбивця може прийти і за ними.

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Я, чомусь, певен, що наші олігархи цей ящик Пандори з кілерами відкривати б не наважилися – принаймні не настільки вони зараз загнані в куток, щоб вдаватися до радикальних дій.

Сварки всередині оточення президента

Наступна версія, що це, мовляв, внутрішні чвари всередині оточення президента, і що в такий спосіб Шефіра хотіли усунути, щоб забрати його вплив на Зеленського.

Спростую це припущення іншою чуткою – що Шефір вже програв цю війну за вплив на Зеленського. Програв іншому товаришу президента, а саме Андрію Єрмаку.

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Тож Шефір навіть вже речі свої з Банкової спакував – відповідно, жодної причини його вбивати вже не було, він і так натепер "доступу до тіла" (точніше, до вух Зеленського) вже не мав.

Зрежисований напад

Ще одна версія – що це все вистава, зрежисований напад – чи то самим Шефіром, який воліє повернути собі увагу Зеленського, чи то Банковою, щоб звинуватити в цьому олігархів й налякані "слуги народу" усі як один проголосували за антиолігархічний закон.

Чи то цей напад зрежисований спецслужбами та правоохоронними органами з меркантильною метою отримання від Зеленського більших повноважень – варіантів у цій версії чимало. Але я не надто в неї вірю, адже водія таки було поранено.

Я б охочіше в неї повірив, якби минулося без жертв і нападник лише б покоцав фарбу на броньованому авто Шефіра. Утім, ймовірніше, що напад був справжнім і що лише дивом минулося без смертей.

Справа рук Москви

Й фінальна версія – що це справа рук Москви, кремлівських диверсантів або ж кремлівських кураторів, які знайшли виконавців. І я розумію, чому ця версія має право на життя – бо Росії вигідно налякати Зеленського, налякати його оточення.

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Щоб Зеленського "закрили у бункері у теплій ванній" і він в такий спосіб відірвався від реальності, а отже почав ухвалювати гірші рішення, аніж якби він був відкритим до спілкування й контактів. Тобто цікавістю Кремля в організації такого нападу міг би бути намір знизити ефективність української влади.

Утім, російські диверсанти спрацювали б, ймовірно, професійніше – і виконавців, і стволів було б декілька. Вогонь вели б з декількох позицій і шансів вижити не було б ані у водія, ані у пасажира.

Проте хто сказав, що виконавців і стволів не було декілька, можливо, в іншого автомат заклинило, чи він злякався в останню мить.

На Зеленського замах на Шефіра точно впливе

Підсумую – версій мільйон, кожну можна крутити і викручувати в різні боки, можна знаходити аргументи на доказ конкретної версії. Можна знаходити тій версії контраргументи, які її розбивають.

Єдине, що точно знаю – правди ми не дізнаємося, але і наслідки цього нападу точно будуть – хоча б в тому, що можновладці отримають тепер державну охорону, їздитимуть у супроводі поліцейських, тобто кортежі точно повернуться на українські дороги.

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Але в мене язик не повертається зараз сказати, що робити так не треба. Звісно, потому, стоячи в заторі і пропускаючи ті кортежі, думка може змінитися. Але зараз я волію дати можновладцям додатковий захист, адже вбивати – це вже занадто.

На Зеленського цей інцидент точно впливе, він людина емоційна, точно візьме це близько до серця, і це точно вплине на його світосприйняття – в який бік, сказати не берусь.