Рафаель Гроссі відзначив надзвичайну важливість розбудови атомної енергетики для України

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі висловив підтримку подальшому розвитку атомної галузі в Україні. Про це він заявив під час зустрічі з міністром енергетики України Германом Галущенком в рамках засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні.

Сторони обговорили активну роботу над підготовкою до завершення проєкту будівництва блоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС.

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Про що говорили Гроссі та Галущенко: деталі

Рафаель Гроссі відзначив надзвичайну важливість атомної енергетики для України, побажав успіхів у завершенні проєкту будівництва блоків 3 та 4 на Хмельницькій АЕС та висловив підтримку подальшому розвитку галузі.

Рафаель Гроссі та Герман Галущенко також обговорили ситуацію в українській енергосистемі, поточні зусилля МАГАТЕ з підтримки ядерної безпеки та захищеності в Україні. Окрему увагу під час зустрічі приділено окупованій росіянами найбільшій атомній електростанції в Європі – Запорізькій АЕС (ЗАЕС).

Герман Галущенко висловив занепокоєння технічним станом енергоблоків, браком кваліфікованого персоналу на станції, мілітаризацією майданчика АЕС, мінуванням периметра об'єкта та нестабільністю зовнішнього електропостачання через постійні російські обстріли.

Генеральний директор МАГАТЕ погодився з тим, що ядерна безпека залишається особливо нестабільною на ЗАЕС, а також потенційно нестабільною в інших регіонах України після атак на енергетичну інфраструктуру в останні місяці, в тому числі на електричні підстанції, які є життєво важливими для забезпечення електроенергією діючих атомних електростанцій, а також ЗАЕС.

Він запевнив, що група експертів МАГАТЕ, яка перебуває на ЗАЕС, продовжує моніторинг ядерної та фізичної ядерної безпеки на майданчику.

Насамкінець сторони обговорили підготовку до проведення Саміту миру у Швейцарії. Герман Галущенко акцентував, що питання "Радіаційна та ядерна безпека" – це пункт Формули миру, яку пропонує Україна, і його підтримка іншими країнами є надзвичайно важливою для забезпечення ядерної безпеки не лише України, а й усього світу.