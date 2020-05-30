Austrian Airlines відновить польоти в Україну 22 червня: ціни та напрямки
Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines з 22 червня відновлює польоти до Києва. Це буде перший рейс після трьох місяців вимушеної зупинки польотів.
З 22 червня відновлюються рейси з Відня до аеропорту "Бориспіль". Про це мовиться на сайті Austrian Airlines.
Важливо Коли відновлять польоти за кордон та всередині України
З 22 червня авіакомпанія почне виконувати рейси до:
- Белграда;
- Граца;
- Інсбрука;
- Кошице;
- Мілана;
- Ніцци;
- Праги;
- Спліту;
- Варшави.
Слід зазначити, що до запровадження карантинних обмежень на польоти Austrian Airlines також виконувала рейси до Одеси, однак наразі їх немає у новому розкладі.
Вартість квитків
Ціни на рейс Відень – Київ стартують від 88 євро з людини в один бік.
Вартість квитків на рейс Відень – Київ / Скриншот з сайту Austrian Airlines
Що відомо про Austrian Airlines
- Це австрійська авіакомпанія, що базується у Відні. Її батьківська компанія Deutsche Lufthansa AG.
- З 1 квітня 1991 року Austrian Airlines почали здійснювати регулярні рейси до України за маршрутом Відень – Київ.
- До карантину Austrian Airlines виконувала рейси з Відня до Києва, Львова, Харкова, Дніпра й Одеси (у співпраці з МАУ), а також сезонні рейси Інсбрук – Київ.
- Раніше Austrian Airlines повідомила, що відновить роботу з 15 червня. Авіакомпанія припинила свою діяльність у середині березня через пандемію коронавірусу.
- Флот Austrian Airlines станом на липень 2019 року складається з 40 літаків Airbus та Boeing різних модифікацій.