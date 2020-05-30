Австрійська авіакомпанія Austrian Airlines з 22 червня відновлює польоти до Києва. Це буде перший рейс після трьох місяців вимушеної зупинки польотів.

З 22 червня відновлюються рейси з Відня до аеропорту "Бориспіль". Про це мовиться на сайті Austrian Airlines.

Важливо Коли відновлять польоти за кордон та всередині України

З 22 червня авіакомпанія почне виконувати рейси до:

Белграда;

Граца;

Інсбрука;

Кошице;

Мілана;

Ніцци;

Праги;

Спліту;

Варшави.

Слід зазначити, що до запровадження карантинних обмежень на польоти Austrian Airlines також виконувала рейси до Одеси, однак наразі їх немає у новому розкладі.

Вартість квитків

Ціни на рейс Відень – Київ стартують від 88 євро з людини в один бік.



Вартість квитків на рейс Відень – Київ / Скриншот з сайту Austrian Airlines

Що відомо про Austrian Airlines