Законопроєкт, який має посилити відповідальність за п'яне водіння, цього не робить – натомість суттєво збільшує повноваження поліцейських на дорогах. І не дивно, адже одним з ініціаторів законопроекту є Олександр Бакумов – народний депутат від "Слуги народу", близький до Арсена Авакова.

Про те, як депутати вирішили карати п’яних водіїв, але чи зачепить це багатих і впливових порушників – читайте в програмі "Права на правду" на 24 каналі.

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Страшна аварія, яка днями сталася під Києвом, підштовхнула депутатів посилити відповідальність за водіння авто у нетверезому стані. Нагадаю, цю резонансну ДТП скоїв п’яний водій Антон Желепа, який раніше вже неодноразово притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, раніше він вже відсидів термін за скоєну аварію, в якій загинула жінка. І здавалося, мав би отримати урок. Але ні.

Попередні покарання не зупинили його від того, щоб кілька днів тому напитися, знову сісти за кермо, і врізавшись в іншу автівку, вбити 4 людей: батька, мати, сина та доньку.

Дивіться відео: що відомо про аварію під Києвом

Законопроєкт лише посилить повноваження поліції

Через цей резонансний випадок, владі урвався терпець і народні депутати проголосували у першому читанні законопроєкт, який за словами його авторів, дозволить більш суворо карати п’яних водіїв. Втім, якщо почитати текст законопроєкту, то виявиться, що водіям-п’яницям не дуже то й посилюють покарання. Натомість, цим законопроєктом пропонується суттєво збільшити повноваження поліцейських на дорогах.

Цілком очікувано, адже одним з ініціаторів законопроекту є Олександр Бакумов – народний депутат від "Слуги народу", близький до Арсена Авакова. І який раніше працював проректором Харківського університету внутрішніх справ. То ж кому, як не йому вибивати новим законом збільшення повноважень для поліції?



Олександр Бакумов / Фото з фейсбук-сторінки Бакумова

Що пропонує законопроєкт?

► Наприклад, цим законопроєктом дається можливість поліцейським зупиняти машини просто на власний розсуд. Приміром, якщо ви чи ваше авто можуть видатись їм підозрілими. Сьогодні поліцейським не можна зупиняти вашу машину просто так, наприклад, для перевірки документів. Для цього має бути вагома причина, наприклад, якщо ви порушили правила дорожнього руху або у поліцейських є орієнтування на угон схожої машини.

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► В разі ж ухвалення закону, копи зможуть зупиняти вашу автівку просто на свою вимогу, щоб подивитися на вас чи на ваші документи. Що далі пропонує законопроєкт? Після зупинки авто, водій має віддати поліцейському документи, заглушити двигун і тримати руки на видноті. Як у голівудських фільмах.

► На вимогу поліцейського водій також має вийти з машини. Якщо ж правоохоронець захоче провести огляд автівки, то для цього більше не потрібні поняті, достатньо все фіксувати на нагрудну камеру.

► Як відбуватиметься боротьба з любителями гасати на дорогах? Крім камер автоматичної фіксації швидкості, законопроєкт дає копам можливість знову стояти з так званими радарами під кущами. Нагадаю, це було однією з головних корупційних годівниць у нині розформованій ДАІ, і ось тепер ці радари знову можуть повернутися.

► Примітно, що покарання для п’яних водіїв, цим законопроєктом не дуже і посилюється. Штрафи, наприклад, не збільшуються. Кримінальна відповідальність не вводиться. Зате вводиться адміністративний арешт на 10 днів.

Можливо, це зупинить любителів хильнути перед поїздкою. А декого, можливо і ні. Бо, наприклад, той самий Антон Желеп відсидів 3,5 роки за смертельне ДТП і знову сів за кермо п’яним.

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Поліція ділить громадян на простих і недоторканих

Але, найголовніше: яким би суворим не було покарання за п’яне водіння, якщо поліція ділить громадян на звичайних, яких можна карати, і недоторканих – яких краще не чіпати, то проблеми цей закон не вирішить.

Свіжий приклад: нещодавно у Харкові колишній радник мера Кернеса Юрій Санін скоїв аварію. Раніше він ще й очолював управління земельних ресурсів харківської мерії і опинився в епіцентрі масштабних корупційних скандалів, пов’язаних з дерибаном міської землі. То ж місяць тому на новому Mercedes Санін летів Харковом, аж поки не врізався в інше авто, яке чекало на зелене світло на перехресті.

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Коли цей ексчиновник виліз з машини, виявилося, що він ледь стоїть на ногах від випитого. Але при цьому ще був сповнений сил і бажання, щоб бити свідків ДТП, які його знімали на відео. Поліцейські особливо не заважали цьому впливовому водію кидатися на людей. Більше того, вони дозволили родичам Саніна вивезти його з місця аварії, навіть без проведення тесту на алкоголь.

Дивіться відео після ДТП за участі Саніна

З сумом і болем управління харківської поліції в коментарі нашому каналу визнало, що їхні працівники справді забули перевірити цього соратника мера Кернеса на вміст алкоголю крові. Але, мовляв, поліцейське начальство ось-ось проведе службову перевірку і докладно розбереться чому патрульні відпустили Саніна і не встановили чи був він п’яним за кермом.

Перевірка – це, звісно, добре, але тепер покарати цього ексчиновника за п’яне водіння просто неможливо, бо в матеріалах справи просто немає ані експертизи про наявність алкоголю в крові, ані протоколу про відмову від проходження перевірки. І максимальне покарання, яке тепер чекає на Саніна – це штраф за порушення правил дорожнього руху при зупинці на перехресті. А от покарати його за п’яне водіння тепер вже не вдасться.

Тому, посилювати повноваження поліції для боротьби з нетверезими водіями, безперечно, треба. Але для цього треба, щоб, принаймні, поліція належним чином виконувала свої обов’язки. І не ділила водіїв, на тих, кого можна перевіряти і притягати до відповідальності. І тих, кого краще не чіпати – бо у начальства будуть проблеми.

Адже законність, крім суворості, має відрізнятися ще й справедливістю. Про що ми регулярно говоримо в "Праві на правду" на 24 каналі, де ми намагаємось змінити країну на краще.