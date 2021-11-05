Аваков збрехав про "папки за 5 хвилин на РНБО", – Устінова

Напередодні Арсен Аваков розповів, що члени Ради з нацбезпеки та оборони часто отримували інформацію про санкції, які планували вводити, за 5 хвилин до засідання. Нардепка Олександра Устінова у відповідь заявила, що колишній міністр каже неправду.

Парламентарка з новоствореної депутатської групи "Солідарність" Олександра Устінова у мережі спростувала заяву Авакова. Як доказ вона прикріпила заяву колишнього глави МВС України.

До теми Аваков каже, що РНБО вводить санкції "за 5 хвилин без доказів"

Устінова каже, що Аваков обманює щодо рішень РНБО

Аваков збрехав на всю країну, що РНБО вводила санкції за 5 хвилин без доказів. Ну або збрехав у своїй офіційній відповіді ще на посаді міністра,

– написала нардепка.

Вона також опублікувала цю відповідь Авакова, надану ще за часів, коли політик був на посаді міністра. У ній йдеться, що вся інформація щодо списків "злодіїв у законі" – правдива.

"Написав він тоді, що людей за підозрою в зберіганні зброї та інших правопорушеннях, деякі з яких є навіть не злочинами, а проступками, вносили до списку", – зазначила Устінова.

Тепер же, наголосила депутатка, Аваков каже, що він "нєпрічьом", однак додала, що "документи не горять". Устінова порадила журналістам запитати політика "як він без доказів вносив до списку громадян України, на яких жодного криміналу немає чи добровольців. Чому 4 місяці тому він розказував депутатам, що вся інформація правдива, а потім раптом передумав".

Також нардепці цікава позиція Авакова щодо братів Джамбулатових у списку "злодіїв у законі" та справу Павла Шеремета.



Устінова опублікувала заяву Авакова щодо рішень РНБО / Фейсбук Олександри Устінової







Нардепка каже, що ексміністр обманює / Фейсбук Олександри Устінової

Заява Авакова про санкції РНБО "за 5 хвилин без доказів"

Колишній очільник МВС Арсен Аваков 4 листопада в ефірі одного із телеканалів заявив, що члени РНБО часто отримували за 5 хвилин до засідання інформацію про санкції, які планували вводити.

Ба більше, там "не було доказової бази". Тому він нібито не хотів брати у цьому участі.

Крім того, ексглава МВС розповів, що буцімто на РНБО могли "з голосу" називати прізвища, яких "у папках" не було, але секретар Ради Олексій Данілов на це спокійно реагував і пояснював, що не встигли внести.

Текст допису Олександри Устінової:

Сьогодні Аваков збрехав на всю країну, що РНБО вводив санкції за 5 хв без доказів. Ну або збрехав у своїй офіційній відповіді ще на посаді міністра.

Документи!

Публікую ОФІЦІЙНУ відповідь його мені на посаді міністра, що вся інформація по списках ворів в законі достовірна! Написав він тоді, що людей за підозрою в зберіганні зброї (дивно звідки в добровольців зброя), та інших правопорушеннях деякі з яких є навіть не злочинами, а проступками! вносили до списку.

Клепали його орли тоді списки з добровольцями, бо ФСБ дуже непогано попрацювало, ну і треба було місця, з яких пропали за гроші реальні авторитети заповнити.

Тепер Арсен Борисович прозрів і каже, що він "нєпрічьом". Але ж документи не горять

Кажуть Авакова повертають у велику політику і сьогодні він буде на Шустері розказувати про Донбас та війну.

Так от в мене величезне прохання до гостей та редакторів Роман Шрайк Vasyl Pekhno запитайте в Арсена Борисовича, будь ласка, питання по його профілю. Про те, як він без доказів вносив до списку громадян України, на яких жодного криміналу немає чи добровольців. Чому 4 місяці тому він розказував депутатам, що вся інфа достовірна, а потім раптом передумав?

Цікаво почути, чи скажімо, зі списку ворів в законі, який проголосувало РНБО МВС прибрав братів Джамбулатових? Старший до речі - був останнім, хто бачив живим Антона Полякова.

Ще думаю було б цікаво почути по справі Шеремета, де ще пів року тому він казав, що "нестиковок немає", правда ж Андрій Антоненко Julia Kiyan Kuzmenko?