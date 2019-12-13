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      Аваков озвучив компромісний варіант спільних патрулів під час виборів на Донбасі

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      Аваков розповів, якими можуть бути патрулі під час місцевих виборів на Донбасі / Getty Images

      Глава МВС України Арсен Аваков розповів про компромісний перехідний варіант спільного патрулювання і забезпечення безпеки поліції України, спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і "представників територіальних громад" на окупованому Донбасі, коли там у перспективі відбуватимуться місцеві вибори.

      "Всім не подобається "формула Штайнмаєра", але в цій частині вона мені дуже подобається. Ми виходимо з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування. Вибори можуть проходити тільки під українським прапором, з ЦВК і всіма державними органами Україна", – сказав Аваков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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      З іншого боку, в мінських угодах записано "народна міліція", якої не існує в українському нашому законодавчому полі. І потрібно це питання якось вирішувати, констатував міністр.

      "Зараз існує "народна міліція ЛНР" і "народна міліція ДНР", але вони ж повинні бути розпущені. І ми знову шукаємо компроміс", – сказав глава МВС.

      Аваков зазначив, що Україна готова, тільки-но дипломати укладуть адекватну угоду, своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок.

      І ідея була така, що ми заходимо своїми поліцейськими силами, наприклад, патруль з 5 осіб: 2 – з Національної поліції України, 1 – зі спеціальної поліцейської місії ОБСЄ, і 2 представники територіальних громад, в яких проходять вибори,
      – озвучив компромісний варіант міністр.

      Він додав, що такий варіант узятий, в тому числі, з досвіду світових конфліктів. Зокрема, така ж ситуація була в Хорватії. За словами Авакова це перехідний період такої спеціальної складної поліцейської місії.

      "Він триває недовго, він надзвичайно важкий для самих поліцейських, він загрожує гігантськими конфліктами всередині і навіть жертвами, тому що сутички все одно виникають. Але, мабуть, іншого шляху немає, і це найбільш мінімальний обсяг складнощів, які ми можемо отримати, відновлюючи свій суверенітет", – переконаний міністр.

      Що відомо про місцеві вибори на Донбасі

      До теми: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі

      • Українська сторона наполягає на тому, щоб до виборів повністю повернути собі контроль над кордоном з Росією, який зараз контролюють окупанти. Адже логічно, що вибори не можуть відбуватися під дулами автоматів.
      • Але проти цього категорично виступає російська сторона, постійно посилаючись на мінські угоди. У цих угодах мовиться, що спершу мають пройти місцеві вибори, і лише після них Україна може отримати контроль над кордоном.
      • Зеленський каже, що не згоден з пунктом мінських угод щодо проведення місцевих виборів на Донбасі. Він хоче, щоб спершу відбулось повне виведення незаконних збройних формувань.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Місцеві вибори 2020 Війна на Донбасі Окуповані території Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Поліція ОБСЄ Проросійські бойовики Мінські домовленості
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