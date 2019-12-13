Аваков озвучив компромісний варіант спільних патрулів під час виборів на Донбасі

Глава МВС України Арсен Аваков розповів про компромісний перехідний варіант спільного патрулювання і забезпечення безпеки поліції України, спеціальної поліцейської місії ОБСЄ і "представників територіальних громад" на окупованому Донбасі, коли там у перспективі відбуватимуться місцеві вибори.

"Всім не подобається "формула Штайнмаєра", але в цій частині вона мені дуже подобається. Ми виходимо з того, що виборів не буде, поки не будуть розпущені всі незаконні формування. Вибори можуть проходити тільки під українським прапором, з ЦВК і всіма державними органами Україна", – сказав Аваков в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

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З іншого боку, в мінських угодах записано "народна міліція", якої не існує в українському нашому законодавчому полі. І потрібно це питання якось вирішувати, констатував міністр.

"Зараз існує "народна міліція ЛНР" і "народна міліція ДНР", але вони ж повинні бути розпущені. І ми знову шукаємо компроміс", – сказав глава МВС.

Аваков зазначив, що Україна готова, тільки-но дипломати укладуть адекватну угоду, своїми поліцейськими силами зайти і забезпечувати порядок.

І ідея була така, що ми заходимо своїми поліцейськими силами, наприклад, патруль з 5 осіб: 2 – з Національної поліції України, 1 – зі спеціальної поліцейської місії ОБСЄ, і 2 представники територіальних громад, в яких проходять вибори,

– озвучив компромісний варіант міністр.

Він додав, що такий варіант узятий, в тому числі, з досвіду світових конфліктів. Зокрема, така ж ситуація була в Хорватії. За словами Авакова це перехідний період такої спеціальної складної поліцейської місії.

"Він триває недовго, він надзвичайно важкий для самих поліцейських, він загрожує гігантськими конфліктами всередині і навіть жертвами, тому що сутички все одно виникають. Але, мабуть, іншого шляху немає, і це найбільш мінімальний обсяг складнощів, які ми можемо отримати, відновлюючи свій суверенітет", – переконаний міністр.

Що відомо про місцеві вибори на Донбасі

6 грудня Президент Володимир Зеленський підтвердив, що влада хотіла б провести місцеві вибори на Донбасі одночасно з виборами на всій території України – восени 2020 року.

До теми: Зеленський не згоден з мінськими угодами щодо виборів на Донбасі