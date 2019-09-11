Аваков тримає усіх за ідіотів, – Шабунін
У серпні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про необхідність ліквідації Департаменту захисту економіки Нацполіції. За його словами, це надважливий крок, який позбавляє Нацполіцію розслідувати економічні злочини, а відтак тиснути на бізнес.
Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму відеоблозі "Право на гідність" зазначив: "Ми ще тоді сказали, що Аваков бреше".
До слова: Кабмін ліквідував економічний департамент Нацполіції
Він пояснив, ліквідація цього департаменту у жодному разі не заважає Нацполіції розслідувати економічні злочини і далі "доїти" бізнес. Ба більше, Національна поліція зобов'язана розслідувати економічні злочини в рамках своєї підслідності. Навіть якби Аваков цього не хотів.
Діло в тім, що перелік злочинів, які поліція зобов'язана розслідувати визначається законом, а не гучними заявами Авакова. А оскільки закон змінено не було (такий проєкт навіть не зареєстрований) слова Авакова – брехня і маніпуляція. В принципі нічого нового,
– пояснив Шабунін.
Також додав: "Хочу показати вам, наскільки сильно Аваков тримає усіх за ідіотів, зокрема, весь Кабінет Міністрів".
За його словами, в серпні прозвучала заява про ліквідацію Департаменту захисту економіки. А у вересні цей же департамент офіційно звітував про чергову хвилю національних обшуків.
Магія, правда? Департамент ліквідовано, а обшуки він проводить,
– сказав антикорупціонер.
Дивіться повний випуск відеоблогу "Право на гідність":