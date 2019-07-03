Аваков відреагував на реєстрацію Клюєва на вибори до ВР і звернувся до ЦВК

МВС просить Центральну виборчу комісію переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі Центральної виборчої комісії Тетяні Сліпачук, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Важливо: Клюєва затримають, якщо він з’явиться в Україні, – ГПУ

Аваков наголосив,що МВС України точно відомо: Клюєв останні 5 років не жив в Україні. Він також зазначив, що немає відомостей про перетин Клюєвим кордону останні 5 років. Якби Клюєв був в Україні – його б одразу затримали, адже він перебуває в розшуку.



Лист Авакова до ЦВК

Скандальна реєстрація Клюєва

2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради. Таким було рішення Верховного суду. До цього моменту політикові відмовляли у реєстрації через те, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, тобто – з 2014 року, як того вимагає закон.

Зазначимо, у ЦВК повідомили, що можуть переглянути і скасувати рішення про реєстрацію екс-глави АП Сергія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. Однак для цього їй ще потрібні докази від правоохоронців, що вони не жили в Україні протягом останніх 5 років.

Протести у Києві

На Майдані Незалежності в Києві 2 липня протестували кілька сотень людей , обурених реєстрацією Клюєва та Шарія. Акція протесту "Терпіти більше не можна" відбулася без партійних прапорів, але з вигуками: "Ми втомились від лайна!".



У руках присутні тримали чимало плакатів з написами "Терпіти більше не можна", "Портнов, твій суд вже скоро", "Реваншуйте, на*уй". Також подекуди було чутно вигуки: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Що відомо про Анатолія Шарія?Шарій – відеоблогер-російський пропагандист родом з Києва. Пропагандою зайнявся з початком подій на Євромайдані: його сюжети регулярно дискредитували Революцію Гідності та її лідерів, ЗСУ в ході конфлікту на Донбасі і Нацполіцію. Шарій намагався висвітлювати події з життя "ЛДНР".



Найяскравіше свою позицію українофоба Шарій показав тим, що у грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту.



З України Шарій втік у 2012 році та був оголошений в розшук. Усе тому, що у 2011 році пропагандист двічі вистрілив у відвідувача київського кафе з травматичного пістолета і проти нападника порушили кримінальну справу. Того ж року Шарій інсценував стрілянину у своє авто, нібито на нього скоїли замах. Тож проти нього відкрили другу справу.



На сьогодні Шарій має статус політичного біженця в Литві і вид на проживання в ЄС. У 2013 році втікача заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте там буквально за день відмовили Україні в екстрадиції Шарія.

Дивіться відео зі словами Шарія про жителів Західної України:

Що відомо про Андрія Клюєва?Андрій Клюєв – екс-нардеп від "Партії Регіонів"; працював в уряді на посаді віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2012-2014 роках був секретарем РНБО. В часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича.



Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.



А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.