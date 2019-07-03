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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ КЛЮЄВ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Аваков відреагував на реєстрацію Клюєва на вибори до ВР і звернувся до ЦВК

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      Аваков написав листа главі ЦВК щодо реєстрації Клюєва на вибори в Раду
      Аваков написав листа главі ЦВК щодо реєстрації Клюєва на вибори в Раду / 24 канал

      МВС просить Центральну виборчу комісію переглянути реєстрацію у кандидати в народні депутати Андрія Клюєва, екс-главу Адміністрації президента за часів Віктора Януковича.

      Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав листа главі Центральної виборчої комісії Тетяні Сліпачук, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook. 

      Важливо: Клюєва затримають, якщо він з’явиться в Україні, – ГПУ

      Аваков наголосив,що МВС України точно відомо: Клюєв останні 5 років не жив в Україні. Він також зазначив, що немає відомостей про перетин Клюєвим кордону останні 5 років. Якби Клюєв був в Україні – його б одразу затримали, адже він перебуває в розшуку.


      Лист Авакова до ЦВК

      Скандальна реєстрація Клюєва 

      2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала Клюєва кандидатом у народні депутати на дострокових виборах до Верховної Ради. Таким було рішення Верховного суду. До цього моменту політикові відмовляли у реєстрації через те, що він не проживав на території України протягом останніх 5 років, тобто – з 2014 року, як того вимагає закон. 

      Зазначимо, у ЦВК повідомили, що можуть переглянути і скасувати рішення про реєстрацію екс-глави АП Сергія Клюєва та блогера Анатолія Шарія кандидатами в народні депутати. Однак для цього їй ще потрібні докази від правоохоронців, що вони не жили в Україні протягом останніх 5 років. 

      Протести у Києві

      На Майдані Незалежності в Києві 2 липня протестували кілька сотень людей, обурених реєстрацією Клюєва та Шарія. Акція протесту "Терпіти більше не можна" відбулася без партійних прапорів, але з вигуками: "Ми втомились від лайна!".

      У руках присутні тримали чимало плакатів з написами "Терпіти більше не можна", "Портнов, твій суд вже скоро", "Реваншуйте, на*уй". Також подекуди було чутно вигуки: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

      Що відомо про Анатолія Шарія?Шарій – відеоблогер-російський пропагандист родом з Києва. Пропагандою зайнявся з початком подій на Євромайдані: його сюжети регулярно дискредитували Революцію Гідності та її лідерів, ЗСУ в ході конфлікту на Донбасі і Нацполіцію. Шарій намагався висвітлювати події з життя "ЛДНР".

      Найяскравіше свою позицію українофоба Шарій показав тим, що у грубій формі назвав жителів Західної України людьми другого або навіть нижчого сорту.

      З України Шарій втік у 2012 році та був оголошений в розшук. Усе тому, що у 2011 році пропагандист двічі вистрілив у відвідувача київського кафе з травматичного пістолета і проти нападника порушили кримінальну справу. Того ж року Шарій інсценував стрілянину у своє авто, нібито на нього скоїли замах. Тож проти нього відкрили другу справу.

      На сьогодні Шарій має статус політичного біженця в Литві і вид на проживання в ЄС. У 2013 році втікача заарештував Інтерпол за запитом української влади. Проте там буквально за день відмовили Україні в екстрадиції Шарія.

      Дивіться відео зі словами Шарія про жителів Західної України:

      Що відомо про Андрія Клюєва?Андрій Клюєв – екс-нардеп від "Партії Регіонів"; працював в уряді на посаді віце-прем'єра з питань паливно-енергетичного комплексу. У 2012-2014 роках був секретарем РНБО. В часи Євромайдану був главою Адміністрації Президента Віктора Януковича.

      Екс-"регіонала" підозрюють у заволодінні майном держави через зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах. Ймовірний злочин Клюєв скоїв у 2010-2011 роках.

      А ще політика звинувачують в організації кривавого розгону студентів на Майдані в ніч проти 30 листопада 2013 року. 28 лютого 2014 року Клюєв втік з України до Росії і перебуває в розшуку.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
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