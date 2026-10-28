У соцмережах писали про аварійні відключення світла у столиці: у КМДА пояснили ситуацію

У середу, 28 жовтня, деякі ЗМІ писали, що у Києві діють екстрені відключення. Київська міська державна адміністрація спростувала цю інформацію.

Міська влада закликала довіряти виключно офіційним джерелам. Про це написали у КМДА.

Яка ситуація зі світлом у Києві?

У Києві 28 жовтня не зафіксували жодних аварійних ситуацій в енергосистемі міста. У столиці застосовують планові графіки погодинних знеструмлень.

КМДА закликала жителів та медіа зберігати спокій і не поширювати неперевірені дані щодо стану мереж.

Просимо не поширювати недостовірну інформацію та орієнтуватися виключно на повідомлення з офіційних джерел,

– наголосили у міській владі.

Наразі в місті продовжують застосовувати стабілізаційні заходи, а точні графіки відключень за конкретними адресами кияни можуть перевірити на офіційному сайті ДТЕК або в міському застосунку Київ Цифровий.

Енергетики вкотре нагадують про важливість ощадливого споживання електроенергії після повернення живлення. Різке одночасне вмикання потужних електроприладів створює значне пікове навантаження на систему, що може спричинити локальні пошкодження обладнання.

Нагадаємо, що у середу, 28 жовтня, в Києві та області запровадили заходи обмеження споживання через наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. У ДТЕК зазначали, що в залежності від стану енергосимтеми, графік відключень можуть змінити.