У Румунії на території єдиної АЕС сталася пожежа

На румунській атомній електростанції "Чорнавода" сталося задимлення у технічному приміщенні адміністративного корпусу. Пожежу ліквідували, а обидва енергоблоки працюють у штатному режимі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Digi24.

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Задимлення на єдиній АЕС у Румунії

У середу, 25 червня, на АЕС "Чорнавода" в Румунії спрацювала пожежна сигналізація на першому блоці. На час ліквідації електростанцію було знеструмлено. На місце виїхали рятувальники, які усування задимлення.

Джерелом диму стало технічне приміщення адміністративного корпусу, де знаходяться комп'ютери, стабілізатори напруги та інше електрообладнання. Станом на 16:00 джерело задимлення було знайдено і ліквідовано.

Компанія-оператор АЕС Nuclearelectrica повідомила, що інцидент не спричинив радіаційної небезпеки. Обійшлось без постраждалих та без шкоди навколишньому середовищу. Обидва енергоблоки працюють у стандартному режимі.

Наразі спеціалісти проводять розслідування причини проблеми та виконують необхідні ремонтні роботи.

Нагадаємо, у липні 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що на Південноукраїнській АЕС протягом трьох днів нібито згоріли три трансформатори струму, через що один з реакторів нібито відключили від мережі. Також нібито постраждали кілька ліній "Укренерго". Проте ці повідомлення не відповідали дійсності.