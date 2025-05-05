На АЕС у Фінляндії зафіксували витік водню: чи є небезпека для людей і довкілля

У Фінляндії на другому енергоблоці атомної електростанції Ловійса зафіксували витік водню. Підвищене споживання речовини генератором помітили ще ввечері суботи, 3 травня.

Про це в неділю, 4 травня, повідомили в Ilta-Sanomat. Видання посилається на пресреліз компанії Fortum, передає 24 Канал.

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Що відомо про інцидент

Витік виявили та зупинили в одному з чотирьох теплообмінників генератора. За попередніми оцінками, ремонтні роботи триватимуть 2 дні.

Наше завдання зараз – відновити роботу енергоблока,

– повідомили для Ilta-Sanomat у Fortum.

До слова, перший енергоблок АЕС працює в штатному режимі, а другий – на половині потужності. Несправність не становить ризику для людей, навколишнього середовища чи станції.

За даними Fortum, на Ловійса припадає близько 10% виробництва електроенергії у Фінляндії. Зараз станція проходить модернізацію з метою продовження терміну експлуатації до кінця 2050 року, а вартість інвестиційної програми – близько 1 мільярда євро.

Нагадаємо, нещодавно в МАГАТЕ заявили про коливання потужностей на українських АЕС. Зокрема, у ремонті залишався реактор Хмельницької АЕС – для технічного обслуговування та перезавантаження палива.