На АЕС у Фінляндії зафіксували витік водню: чи є небезпека для людей і довкілля
- На другому енергоблоці АЕС у Фінляндії зафіксували витік водню; інцидент не становить ризику для людей і довкілля.
- Під час ремонту перший енергоблок працює в штатному режимі, а другий – на половині потужності.
У Фінляндії на другому енергоблоці атомної електростанції Ловійса зафіксували витік водню. Підвищене споживання речовини генератором помітили ще ввечері суботи, 3 травня.
Про це в неділю, 4 травня, повідомили в Ilta-Sanomat. Видання посилається на пресреліз компанії Fortum, передає 24 Канал.
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Що відомо про інцидент
Витік виявили та зупинили в одному з чотирьох теплообмінників генератора. За попередніми оцінками, ремонтні роботи триватимуть 2 дні.
Наше завдання зараз – відновити роботу енергоблока,
– повідомили для Ilta-Sanomat у Fortum.
До слова, перший енергоблок АЕС працює в штатному режимі, а другий – на половині потужності. Несправність не становить ризику для людей, навколишнього середовища чи станції.
За даними Fortum, на Ловійса припадає близько 10% виробництва електроенергії у Фінляндії. Зараз станція проходить модернізацію з метою продовження терміну експлуатації до кінця 2050 року, а вартість інвестиційної програми – близько 1 мільярда євро.
Нагадаємо, нещодавно в МАГАТЕ заявили про коливання потужностей на українських АЕС. Зокрема, у ремонті залишався реактор Хмельницької АЕС – для технічного обслуговування та перезавантаження палива.