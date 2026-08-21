"Жорстка посадка": на Сахаліні вщент згорів літак Ан-3 після авіатрощі

На Сахаліні здійснив екстрену посадку у відкритому полі та спалахнув військовий літак Ан-3. Пілоту довелося зробити екстрену посадку.

Про це пишуть російські медіа.

Що відомо про авіакатастрофу?

Причиною аварії стало загоряння двигуна безпосередньо під час польоту. Екіпаж був змушений реагувати негайно та спрямував Ан-3 на відкриту ділянку місцевості. Відразу після торкання землі повітряне судно охопило потужне полум'я.

Незважаючи на спроби російських ресурсів применшити масштаби події й назвати її "жорсткою посадкою", опубліковані фото- та відеоматеріали фіксують повне руйнування судна. На кадрах з місця події видно, що літак розламався на кілька великих фрагментів і вигорів практично вщент.

На борту перебували семеро осіб, серед яких п'ять парашутистів та два члени екіпажу.

На Сахаліні розбився літак: дивіться відео

Нагадаємо, у Підмосков’ї розбився російський винищувач Су-57. За попередніми даними, літак упав під час тренувального польоту неподалік Звенигорода. Пілоти встигли катапультуватися, інформації про постраждалих немає.

Окрім цього, російський бомбардувальник Ту-22М3 розбився 15 червня в Іркутській області під час планового навчально-тренувального польоту. Літак зазнав аварії поблизу Свірська під час заходу на посадку та впав на берег річки Ангара. Екіпаж встиг катапультуватися і, за попередніми даними, вижив. У Міноборони Росії заявили, що бомбардувальник летів без боєкомплекту. Причини аварії встановлює спеціальна комісія.

Раніше російський військово-транспортний літак Ан-26 розбився 31 березня в окупованому Криму. На борту перебували близько 30 людей – усі загинули. Серед них були військові моряки Північного флоту Росії.