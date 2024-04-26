Майбоженка буде звільнено, – Київська ОВА про п'яну ДТП у Броварах за участю чиновника

Вдень, 26 квітня, у Броварах на переході голова райдержадміністрації влетів натовп. Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко оприлюднив заяву щодо цього інциденту.

Згідно з даними правоохоронців, за попередньою інформацією, відомо, що чинний посадовець районної військової адміністрації не зупинився на заборонний сигнал світлофора та скоїв наїзд на пішоходів. Внаслідок цього випадку щонайменше четверо людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих також є дитина.

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Майбоженка буде звільнено

Ввечері 26 квітня у Броварах Київської області автівка влетіла у натовп на пішохідному переході. Винуватцем ДТП став голова Броварської РВА Володимир Майбоженко. За повідомленнями ЗМІ, він був у стані алкогольного сп'яніння. Київська ОВА оприлюднила заяву начальника Руслана Кравченка стосовно цього інциденту.

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Це єдиний правильний крок після жахливого інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали 4 людини. Зокрема, 3 дорослих та одна дитина,

– повідомив він.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога, а насамперед медична. "Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців – в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події", – додав Кравченко.

Начальник Київської ОВА наполіг на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Він пообіцяв тримати цю ситуацію "на особистому контролі".

Повідомлялося, що на місці журналісти "Трибуни-Броварів" спробували взяти коментар у голови райдержадміністрації, однак не отримали жодної відповіді.

Що кажуть правоохоронці щодо інциденту

У Національній поліції повідомили, що перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле. Чоловік затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.

Додаткову інформацію стосовно аварії у Броварах за участі чинного голови райдержадміністрації з'ясовують. Деталі та інші подробиці щодо цього інциденту буде оприлюднено згодом.