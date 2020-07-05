В Одесі у житловому масиві "Черемушки" легковий автомобіль "Славута" врізався у трамвай №10. Від удару авто сильно зім’яло, водія легковика вже госпіталізували.

Найімовірніше, аварія трапилася через те, що водій "Славути" не надав перевагу в русі трамваю. Відтак, врізалася в його правий бік, передає "Думська".

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В результаті удару "Славута" фактично перетворилася у бляшанку, вона, як видно із фото, сильно зім’ята.

Відео з місця ДТП в Одесі:

Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, рух трамваїв на цій ділянці дороги зупинений.

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Водія довелось вирізати з автівки / Фото УСИ



Рятувальники на місці аварії / Фото УСИ



Легковик зім'яло повністю / Фото "Думська"

Детальніше про аварію:

Вона сталася близько 10 ранку.

"Славута" рухалася вулицею Іцхака Рабіна у напрямку вулиці Інглезі.

Очевидці наголошували, що легковик "летів" на швидкості у понад 100 кілометрів на годину.

В результаті ДТП водій легковика отримав травми та був госпіталізований.

Він у важкому стані у лікарні, з машини його вирізали рятувальники.

Місце аварії в Одесі на мапі: