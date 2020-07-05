В Одесі трамвай вщент зім’яв "Славуту": фото та відео страшної аварії 18+
В Одесі у житловому масиві "Черемушки" легковий автомобіль "Славута" врізався у трамвай №10. Від удару авто сильно зім’яло, водія легковика вже госпіталізували.
Найімовірніше, аварія трапилася через те, що водій "Славути" не надав перевагу в русі трамваю. Відтак, врізалася в його правий бік, передає "Думська".
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В результаті удару "Славута" фактично перетворилася у бляшанку, вона, як видно із фото, сильно зім’ята.
Відео з місця ДТП в Одесі:
Наразі на місці ДТП працюють правоохоронці, рух трамваїв на цій ділянці дороги зупинений.
Обережно! Фото 18+
Водія довелось вирізати з автівки / Фото УСИ
Рятувальники на місці аварії / Фото УСИ
Легковик зім'яло повністю / Фото "Думська"
Детальніше про аварію:
- Вона сталася близько 10 ранку.
- "Славута" рухалася вулицею Іцхака Рабіна у напрямку вулиці Інглезі.
- Очевидці наголошували, що легковик "летів" на швидкості у понад 100 кілометрів на годину.
- В результаті ДТП водій легковика отримав травми та був госпіталізований.
- Він у важкому стані у лікарні, з машини його вирізали рятувальники.
Місце аварії в Одесі на мапі: