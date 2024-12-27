В Azerbaijan Airlines назвали причину падіння літака в Казахстані

25 грудня поблизу Актау аварії зазнав пасажирський літак Embraer-190, на борту якого перебували десятки людей. Судно належало азербайджанським авіалініям. Стало відомо, що саме спричинило катастрофу.

Версії про те, що зумовило падіння літака, який летів із Баку до Грозного, почали з'являтися у день авіакатастрофи. Росіяни розказували, що судно могло впасти через сильний туман та зіткнення із птахами. Однак згодом було з'ясовано, що літак підбила російська ракета ЗРК, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Що кажуть в компанії "Азербайджанські авіалінії"

"Азербайджанські авіалінії" заявили, що попередні результати розслідування показали, що літак, який розбився у Казахстані, зазнав зовнішнього фізичного і технічого впливу.

Отже, у такий спосіб в компанії відкинули можливість несправності судна чи помилки екіпажу.

До слова, українська розвідка вважає, що літак був збитий російською ракетою з її території. По борту випустили ракету із ЗРК "Панцир С1". Цієї версії притримуються і в уряді Азербайджану.

Депутат азербайджанського парламенту Расім Мусабеков заявив, що росЗМІ намагаються зам'яти сліди вини Росії. Чиновник сказав, що літак був збитий на території країни-агресорки – над Грозним, а тому Кремль має вибачитися.