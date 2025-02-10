У Гватемалі автобус впав з мосту в стічні води: відомо про понад 50 жертв

Трагедія сталася у Гватемалі. Там автобус впав з автомобільного мосту. Загинули десятки людей.

У понеділок, 10 лютого, щільно заповнений автобус прямував у столицю з міста Сан-Агустін-Акасаґуастлан. Під час руху він впав приблизно на 20 метрів з мосту Пуенте Беліс, який перетинає дорогу та струмок, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Страшна ДТП у Гватемалі

Транспорт злетів у забруднену ущелину, внаслідок чого загинули щонайменше 51 особа – 36 чоловіків і 15 жінок. Постраждалі опинилися в пастці.

На кадрах, опублікованих пожежним департаментом в соціальних мережах, видео автобус, частково занурений у стічні води, оточений тілами жертв.

Президент Гватемали Бернардо Аревало оголосив триденну національну жалобу та відправив військовим і працівників агентства з ліквідації наслідків стихійних лих для допомоги в рятувальних роботах.

"Я висловлюю солідарнсть з родинами жертв, які сьогодні прокинулися з трагічною новиною. Їхній біль — це мій біль", — написав Аревало в соціальних мережах.

Рятувальники намагаються витягнути постраждалих з автобуса / Фото Bomberos Voluntarios

Порятунок постраждалих, які опинилися в пастці під Белізьким мостом: дивіться відео

До слова, нещодавно моторошна аварія сталася у Мексиці. Там автобус зіткнувся з вантажівкою, внаслідок чого загинуло понад 40 людей.