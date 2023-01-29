На Хмельниччині лоб у лоб зіштовхнулися фура і легковик: моторошні наслідки смертельної ДТП

На Хмельниччині 29 січня сталася смертельна ДТП. На трасі поблизу Качуринців зіткнулися вантажівка та легковик.

На місці аварії працювали рятувальники та поліцейські. Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини ДТП.

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Внаслідок ДТП загинули двоє людей

На трасі Е-50 поблизу села Качуринці Війтовецької тергромади 29 січня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки MAN та автівки Volkswagen Touran.

На місце події приїхали рятувальники. Вони деблокували пасажирку легковика, а також вжили заходів, аби не допустити займання автівок.

Внаслідок автотрощі загинули 40-річний водій та 37-річна пасажирка Volkswagen. Своєю чергою, 26-річного водія вантажівки госпіталізували до Волочиської багатопрофільної лікарні.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото ДСНС Хмельниччини

Смертельна ДТП на Полтавщині: коротко

На трасі Київ – Харків – Довжанський 28 січня зіткнулись фура та пасажирський автобус. Це призвело до фатальних наслідків.

Смертельна аварія трапилась на автодорозі М-03 у Лубенському районі в напрямку Полтави. Маршрутка Mercedes-Benz на швидкості влетіла у вантажівку MAN, яка стояла в попутному напрямку.

Удар був настільки сильним, що пасажирів причавило конструкцією транспорту. Тож співробітникам ДСНС довелося деблокувати постраждалих.

На жаль, не обійшлося без жертв. На місці загинули водій та один пасажир мікроавтобуса, а згодом у кареті швидкої допомоги помер ще один травмований пасажир маршрутки. Також 8 пасажирів отримали тілесні ушкодження, серед них – двоє дітей.