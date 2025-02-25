У Києві авто наїхало на 8-річну дівчинку, яка раптово вибігла на дорогу.

У Києві сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій постраждала малолітня дитина. Дівчинка неочікувано вибігла на дорогу. Наразі правоохоронці проводять перевірку.

Ситуація трапилася у вівторок, 25 лютого, близько 14:30. Дівчинка внаслідок інциденту отримала пошкодження. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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У якому стані дитина

За даними правоохоронців, сьогодні вдень водій автомобіля Renault, рухаючись вулицею Сергія Колоса, здійснив наїзд на 8-річну дівчинку-пішохода, яка раптово вибігла на дорогу.

Внаслідок удару школярка отримала тілесні ушкодження та її було госпіталізовано до дитячої лікарні з попереднім діагнозом, у неї струс головного мозку, забої та гематоми.

Після огляду лікарів дівчинку разом з батьками відпустили до дому. Встановлено, що керманич транспортного засобу був тверезий. За вказаним фактом триває перевірка,

– ідеться у повідомленні.

До слова, нагадаємо, ввечері 22 лютого на проспекті Леся Курбаса у Святошинському районі сталася смертельна ДТП. Трамвай збив чоловік, який перебував на коліях. Триває розслідування.