У Києві за день сталися одразу дві серйозні ДТП біля трамвайних зупинок: деталі та фото

У столиці вдень 6 квітня на перехресті Дашкевича і Чорних Запорожців сталася сильна аварія. Рух по вулиці Дашкевича в бік ринку "Юність" був заблокований, автівки об'їжджали місце аварії трамвайними коліями.

Кияни пам'ятають страшну аварію, коли вантажівка в'їхала просто в лоб трамваю. Це налякало містян і зупинило рух транспорту.

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Деталі ДТП на лівому березі 6 квітня

На перехресті вулиць Остафія Дашкевича та Чорних Запорожців сталася ДТП. Це лівий берег Києва, якщо конкретніше – житловий масив Воскресенський. Адміністративно вулиці розташовані на межі Дніпровського та Деснянського районів столиці.

ДТП на перехресті Дашкевича та Чорних Запорожців у Києві 6 квітня / Київські телеграм-канали

Як зрозуміло із фото, одну з автівок після удару відкинуло в бік трамвайної колії. Авто знесло кілька секцій металевої огорожі, пошкодило конструкції зупинки. Сильно пошкоджено і саму машину. Друга також сильно пом'ята.

Від удару машину розвернуло в бік трамвайної зупинки: дивіться відео наслідків ДТП у Києві

Деякі телеграм-канали подали назву вулиці як Петра Запорожця. Мовиться про одну й ту саму вулицю, адже у 2024 році її перейменували на честь військового формування кавалерії армії УНР Чорних Запорожців.

Де сталася ДТП: показуємо на карті

Помітно, що на перехресті розташовані трамвайні зупинки. На жаль, на офіційних сторінках поліції журналістам 24 Каналу не вдалося знайти деталі про цю ДТП.

Не єдина серйозна аварія в місті

Ще одна ДТП у суботу 6 квітня сталася на вулиці Борщагівській у мікрорайоні Київського політехнічного інституту – там водій BMW влетів у дерево та зупинився аж біля кіосків.

ДТП на Борщагівській у Києві 6 квітня / Київські телеграм-канали

Варто зазначити, що ця аварія також сталася неподалік зупинки трамвая. 24 Канал звертається до водіїв: будь ласка, кермуйте обережно! Не наражайте на небезпеку ні себе, ні інших!