У Кривому Розі зіткнулися вантажівка та маршрутка, постраждали 14 людей

У Кривому Розі 1 серпня сталася моторошна ДТП з багатьма постраждалими. На розі Нікопольського шосе та проспекту Металургів зіштовхнулися маршрутка та фура.

Внаслідок цього одразу 14 людей постраждали. Інцидент стався за участю маршрутки №210.

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На місці працюють патрульні, які регулюють рух. Також відомо, що під час аварії не працював світлофор.

Чому сталася ДТП

Попередньо, водій вантажівки мав пропустити маршрутку, але не зробив цього. Результат – жахливе зіткнення. Серед постраждалих водій та 13 пасажирів автобуса.

Моторошна аварія у Кривому Розі: дивіться відео

Додамо, що наприкінці липня сталася не менш жахлива аварія. Біля Мелітополя КамАЗ окупантів на повному ходу влетів у легковий автомобіль. Загинули мирні люди. Виявилось, що загарбники наздоганяли колону. Аварія сталась 25 липня за Костянтинівкою, у районі ремонту траси. Троє пасажирів Hyundai загинули.

Очевидці розповіли деталі ДТП. Водій військового КамАЗу відстав від колони. Намагаючись її наздогнати, на великій швидкості полетів на червоний. Тоді росіянин зіткнувся з легковиком. Від удару машина перетворилась на купу заліза.

Загинуло двоє дорослих та одна дитина – 12-річний хлопчик. Він помер у кареті швидкої допомоги на шляху до лікарні Мелітополя. Тіла дорослих з понівеченого автомобіля людей діставали рятувальники.

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