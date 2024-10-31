Під Луцьком поїзд врізався в авто: постраждали троє людей, серед них дитина

На залізничному переїзді в селі Ромашківка Луцького району 31 жовтня приміський поїзд зіштовхнувся з легковим автомобілем. Серед постраждалих – дитина.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Волинській області. Відомо, що на момент ДТП у автомобілі перебували троє пасажирів.

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Усіх пасажирів госпіталізовано

Аварію підтвердила інспекторка Нацполіції Волині Марина Балдич. За інформацією від Волинського центру екстреної медичної допомоги, на момент зіткнення в автомобілі знаходились 42-річний чоловік, 42-річна жінка та 12-річна дівчинка.

Для постраждалих викликали дві бригади медиків.

Аварія на залізничних коліях під Луцьком/Фото від ДСНС у Волинській області

Жінка отримала тяжкі травми – закриту черепно-мозкову травму та перелом плеча. Її доставили у Волинську клінічну лікарню. У чоловіка діагностували закритий перелом гомілкового суглоба і забої плеча, його госпіталізували в Луцьку міську лікарню. Дівчинка отримала забій хребта, і її доставили в обласну дитячу лікарню.

Обставини та наслідки дорожньо-транспортної пригоди слідчі продовжують з'ясовувати.

Водночас Рівненська дирекція залізничних перевезень регіональної філії "Львівська залізниця" зазначає, що затримок поїздів у русі немає.