Аварія у парку розваг у Китаї: завалилася висока карусель із десятками людей – відео

В одному з парків атракціонів у провінції Хунань в Китаї 13 лютого сталася аварія – зламалася карусель просто під час руху. Щонайменше 16 людей зазнали травм.

Усіх постраждалих госпіталізували, троє людей перебувають у важкому стані. Що стало причиною поломки – з'ясовуватиме слідство.

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Що відомо про аварію в парку розваг у Китаї

Інцидент стався 13 лютого у повіті Шаоян (провінція Хунань на південному сході Китаю).

У роботі атракціону ланцюгової каруселі стався збій, карусель впала, чимало людей повилітали з люльок.

Постраждалих нарахували щонайменше 16, 3 з них – у важкому стані. Дивом ніхто не загинув.

Після інциденту парк розваг закрили, триває розслідування причин падіння каруселі.

На кадрах з місця події, які опублікували в соцмережах очевидці, видно, що люди на каруселі у момент її падіння перебували досить високо над землею.

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