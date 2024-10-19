Масштабна ДТП за участю понад 20 авто у Польщі: у згорілих машинах загинули люди

Унаслідок масштабної аварії біля польського Гданська загинули 4 людей, ще 15 отримали травми. Аварія сталась за участю 21 транспортного засобу: 18 автомобілів і 3 вантажівок.

Серед постраждалих є діти, повідомляє TVN24. Аварія сталася 18 жовтня близько 23:15 на з'їзді з траси S7 поблизу села Борково на ділянці траси, на якій тривають ремонтні роботи.

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Причини ДТП

Масштабну ДТП спричинила вантажівка, яка врізалася у групу автівок, серед яких було ще дві вантажівки. Внаслідок удару деякі з автомашин спалахнули та загорілися.



У ДТП потрапили 21 авто / Фото TVN24



Унаслідок аварії загинули люди / Фото TVN24

Загалом в аварії постраждало 19 людей, серед яких кілька дітей. Причиною загибелі людей стала пожежа.

Поліція затримала 37-річного чоловіка, який був за кермом вантажівки, яка спричинила аварію. Перевірка на алкотестері показала негативний результат на вживання алкогольних напоїв.



Винуватця ДТП встановили / Фото TVN24



На місці аварії спалахнула пожежа / Фото TVN24

Водія доставлять для допиту в окружну прокуратуру, яка розслідує обставини аварії, завтра, 20 жовтня.

До слова, 10 жовтня на автодорозі № 28 у польській Медиці, поблизу кордону з Україною, сталася ДТП, у якій загинули двоє українців – 45-річна жінка та 60-річний чоловік. За попередніми даними, мікроавтобус Fiat врізався у задню частину напівпричепа, який стояв на дорозі. В авто перебували 7 громадян України.