Одеса знеструмлена через аварію: в ОВА розповіли, як відновлюють електропостачання

В Одесі другий день поспіль трапляється масштабна аварія на об'єкті енергосистеми. Наразі у частині міста проблеми з електропостачанням.

На підстанції тривають аварійні та рятувальні роботи. Про це 24 Каналу розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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В Одесі другий день поспіль аварія на підстанції

Речник Одеської ОВА повідомив, що аварія сталася на підстанції, що належить Укренерго. Фахівці компанії одразу прибули на місце та розпочали ліквідацію її наслідків.

Учора, 3 лютого, внаслідок попередніх пошкоджень на енергооб'єкті частина Одеси також була знеструмлена. Мовиться про 3 райони міста: Малиновський, Приморський та Суворівський. Спеціалісти ще вночі поступово почали відновлювати подачу електроенергії до помешкань одеситів, але зранку ситуація знову змінилася.

Зранку ситуація, на жаль, дещо змінилася. Найголовніше, що відбувається зараз – це підживлення об'єктів критичної інфраструктури. Мовиться, зокрема про оборонні об'єкти та ті, що забезпечують життєдіяльність міста та Одеського району, бо найбільші проблеми тут,

– повідомив Братчук.

Водночас в інших територіальних громадах Одеської області ситуація з електроенергією більш-менш рівна. Речник Одеської ОВА, висловив сподівання, що невдовзі фахівці полагодять обладнання на підстанції та матимуть змогу подати електроенергію до помешкань одеситів та інших об'єктів інфраструктури.

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Чому на Одещині складна ситуація з електропостачанням

Під час останньої масованої ракетної атаки 26 січня росіяни пошкодили 2 енергетичні об'єкти на Одещині. Ситуація в регіоні складна.

Представник Одеської ОВА Антон Шалигайло заявив, що думка про те, що в інших областях ситуація з електропостачанням краща, ніж в Одеській області є хибною. Він підкреслив, що саме російські обстріли є причиною всіх негараздів.

Пошкодження енергооб'єктів в інших областях також негативно впливають на стан нашого електропостачання через дефіцит лімітів, які розподіляються між регіонами,

– пояснив Шалигайло.

За його словами, найгірша ситуація, коли росіяни завдають ударів по енергетичному обладнанню в Одеській області. Тоді виникають проблеми технічного характеру, які ускладнюють фізичну передачу та розподіл енергії по регіону. Саме це і сталося під час останнього масованого обстрілу ракетами.