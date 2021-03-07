Аварія в Польщі: обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків

У польській прокуратурі розповіли деякі подробиці про аварію біля Кашице, у якій загинули 5 українців. Наприклад, що за кілька секунд до трагедії швидкість автобуса впала вдвічі.

Також озвучили нову інформацію про водіїв автобуса Познань – Херсон. Зокрема, про підозри щодо алкогольного або наркотичного сп'яніння.

До теми У Польщі допитали другого водія автобуса Познань – Херсон

Незрозумілі деталі в аварії

Правоохоронці Польщі повідомили, що отримали тахограф автобуса (це пристрій, який автоматично записує швидкості, відстані, а також певні активності водіїв). За його даними, буквально за кілька секунд перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість.

Трасою автобус рухався приблизно 96 – 97 кілометрів за годину.

А за 4 секунди до ДТП – вже 45 кілометрів за годину.

Водії були тверезими

Зараз вже чітко відомо, що обидва водії постраждалого автобуса були тверезими. Чоловікам зробили аналіз крові й на наявність наркотиків та інших токсинів, і тести нічого протиправного не показали.

Наразі попередньою офіційною версією причини трагедії залишається така: водій не впорався з керуванням . Чому так сталося – слідство буде намагатися з'ясувати.



Аварія біля Кашице в Польщі / Фото PAP

Коротко про смертельну ДТП біля Кашице

Вночі 6 березня у Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. 5 людей загинули. Усього в автобусі їхали 57 людей. Транспорт рейсовий, люди один одного не знали, що ускладнило ідентифікацію загиблих та травмованих.

За даними українського Міністерства закордонних справ, 24 українців вже поїхали додому, але ще 26 перебувають у Польщі в лікарнях. Вони забезпечені необхідним медичним та навіть психологічним доглядом.