Аварія в Польщі: обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків

У польській прокуратурі розповіли деякі подробиці про аварію біля Кашице, у якій загинули 5 українців. Наприклад, що за кілька секунд до трагедії швидкість автобуса впала вдвічі.
Джерело:RMF24
Також озвучили нову інформацію про водіїв автобуса Познань – Херсон. Зокрема, про підозри щодо алкогольного або наркотичного сп'яніння.
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Незрозумілі деталі в аварії
Правоохоронці Польщі повідомили, що отримали тахограф автобуса (це пристрій, який автоматично записує швидкості, відстані, а також певні активності водіїв). За його даними, буквально за кілька секунд перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість.
- Трасою автобус рухався приблизно 96 – 97 кілометрів за годину.
- А за 4 секунди до ДТП – вже 45 кілометрів за годину.
Водії були тверезими
Зараз вже чітко відомо, що обидва водії постраждалого автобуса були тверезими. Чоловікам зробили аналіз крові й на наявність наркотиків та інших токсинів, і тести нічого протиправного не показали.Наразі попередньою офіційною версією причини трагедії залишається така: водій не впорався з керуванням. Чому так сталося – слідство буде намагатися з'ясувати.
Аварія біля Кашице в Польщі / Фото PAP
Коротко про смертельну ДТП біля Кашице
- Вночі 6 березня у Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. 5 людей загинули. Усього в автобусі їхали 57 людей. Транспорт рейсовий, люди один одного не знали, що ускладнило ідентифікацію загиблих та травмованих.
- За даними українського Міністерства закордонних справ, 24 українців вже поїхали додому, але ще 26 перебувають у Польщі в лікарнях. Вони забезпечені необхідним медичним та навіть психологічним доглядом.