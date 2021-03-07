Аварія в Польщі: обидва водії були тверезими та не вживали наркотиків

7 березня 2021 , 04:45
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У польській прокуратурі розповіли деякі подробиці про аварію біля Кашице, у якій загинули 5 українців. Наприклад, що за кілька секунд до трагедії швидкість автобуса впала вдвічі.

Джерело:

RMF24

Також озвучили нову інформацію про водіїв автобуса Познань – Херсон. Зокрема, про підозри щодо алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Незрозумілі деталі в аварії

Правоохоронці Польщі повідомили, що отримали тахограф автобуса (це пристрій, який автоматично записує швидкості, відстані, а також певні активності водіїв). За його даними, буквально за кілька секунд перед аварією водій автобуса різко почав знижувати швидкість.

  • Трасою автобус рухався приблизно 96 – 97 кілометрів за годину.
  • А за 4 секунди до ДТП – вже 45 кілометрів за годину.

Водії були тверезими

Зараз вже чітко відомо, що обидва водії постраждалого автобуса були тверезими. Чоловікам зробили аналіз крові й на наявність наркотиків та інших токсинів, і тести нічого протиправного не показали.

Наразі попередньою офіційною версією причини трагедії залишається така: водій не впорався з керуванням. Чому так сталося – слідство буде намагатися з'ясувати.


Аварія біля Кашице в Польщі / Фото PAP

Коротко про смертельну ДТП біля Кашице

  • Вночі 6 березня у Польщі з'їхав у кювет і перекинувся автобус з українцями. 5 людей загинули. Усього в автобусі їхали 57 людей. Транспорт рейсовий, люди один одного не знали, що ускладнило ідентифікацію загиблих та травмованих.
  • За даними українського Міністерства закордонних справ, 24 українців вже поїхали додому, але ще 26 перебувають у Польщі в лікарнях. Вони забезпечені необхідним медичним та навіть психологічним доглядом.
Зауважимо, у 2018 році у серпні у Польщі траплялася схожа трагедія. Екскурсійний автобус зі Львова розбився біля Перемишля (водій на серпантині не вписався у поворот, і транспорт злетів із 30-метрового схилу). 3 людей тоді загинули, а ще 50 зазнали травм.