У п'ятницю, 1 серпня, у Вінницькій області сталася аварія на залізниці. З рейок зійшов вагон електропоїзда.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

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Що відомо про аварію у Вінницькій області?

Так, на станції Жмеринка зійшов з рейок один вагон електропоїзда та секція електровоза, який виїхав назустріч електропоїзду.

Постраждалих в результаті події немає. Комісія з розслідування аварії вже виїхала на місце події,

– вказали у компанії.

Укрзалізниця наголосила, що аварія не впливає на рух пасажирських поїздів. Водночас за можливими затримками можна буде слідкувати на сайті.

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До речі, внаслідок обстрілу Києва 31 липня також постраждала залізнична інфраструктура. Черезз пошкодження рух на цій ділянці частково здійснювався тепловозами. Проте навіть попри це потяги далекого сполучення курсували за графіком. Але компанія попереджала можливі незначні затримки приміських рейсів Kyiv City Express.