Аварія на трасі Київ – Харків: автомобіль повністю розтрощений, водій та пасажир дивом вижили
На трасі Київ – Харків 17 травня трапилася серйозна ДТП. Водій, ймовірно, заснув за кермом та в’їхав у металевий відбійник. На щастя, і водію, і його пасажирові вдалося вижити, їх госпіталізували.
Останнім часом патрульні часто фіксують випадки ДТП, які трапляються через сон за кермом, повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Києва.
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Де та як трапилася аварія
Один з таких випадків трапився 17 травня в Яготинському районі.
Вранці на 114-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський 18-річний водій авто "Таврія", рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув за кермом,
– йдеться у повідомленні.
Серйозна ДТП на трасі Київ – Харків – авто повністю розтрощило / Фейсбук Патрульної поліції Київщини
Що відомо про пошкодження авто та постраждалих
У результаті чоловік наїхав на металевий відбійник. Від удару автомобіль повністю розтрощило. На щастя, водій та пасажир автівки народилися у сорочці. Вони живі, їх госпіталізували.
Водій та пасажир дивом вижили / Фейсбук Патрульної поліції Київщини
На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники.