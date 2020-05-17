Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

Аварія на трасі Київ – Харків: автомобіль повністю розтрощений, водій та пасажир дивом вижили

-
ДТП на трасі Київ – Харків 17 травня 2020: є постраждалі
Масштабна аварія на трасі Київ – Харків / Фейсбук Патрульної поліції Київської області

На трасі Київ – Харків 17 травня трапилася серйозна ДТП. Водій, ймовірно, заснув за кермом та в’їхав у металевий відбійник. На щастя, і водію, і його пасажирові вдалося вижити, їх госпіталізували.

Останнім часом патрульні часто фіксують випадки ДТП, які трапляються через сон за кермом, повідомили у фейсбуці Патрульної поліції Києва.

Читайте також На Вінниччині п'яна водійка збила велосипедистку з двома дітьми: промовисті фото

Де та як трапилася аварія

Один з таких випадків трапився 17 травня в Яготинському районі.

Вранці на 114-му кілометрі автодороги Київ – Харків – Довжанський 18-річний водій авто "Таврія", рухаючись у напрямку столиці, ймовірно, заснув за кермом,
– йдеться у повідомленні.

масштабна аварія на трасі київ харків
Серйозна ДТП на трасі Київ – Харків – авто повністю розтрощило / Фейсбук Патрульної поліції Київщини

Що відомо про пошкодження авто та постраждалих

У результаті чоловік наїхав на металевий відбійник. Від удару автомобіль повністю розтрощило. На щастя, водій та пасажир автівки народилися у сорочці. Вони живі, їх госпіталізували.

Водій та пасажир дивом вижили
Водій та пасажир дивом вижили / Фейсбук Патрульної поліції Київщини

На місці події працювали поліцейські, медики та рятувальники.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Поліція Постраждалі Аварії та ДТП Новини Києва Новини України
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Виходьте з карантинної сплячки: як повернутися до нормального життя
16 травня , 22:00 Виходьте з карантинної сплячки: як повернутися до нормального життя
Ілля Кенігштейн
Секс у Старому Києві: як жили борделі понад 100 років тому
16 травня , 20:42 Секс у Старому Києві: як жили борделі понад 100 років тому
Євгенія Мазур
Найсмішніші меми тижня: граф Дубінеску, чіп-чіпування від Білла Гейтса, медуза Гордона
16 травня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: граф Дубінеску, чіп-чіпування від Білла Гейтса, медуза Гордона
Олег Терещенко