На півдні Туреччини перекинувся автобус з людьми: щонайменше 9 загиблих
Джерело:TRT Haber
У Туреччині перекинувся автобус з пасажирами. Там було щонайменше 40 людей, серед яких є загиблі та поранені.
Трагедія трапилась у районі Айдинджик провінції Мерсін. Автобус рухався з Анталії, що за орієнтовно за понад 600 кілометрів.
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Що відомо про аварію в Туреччині
В результаті ДТП автобуса загинуло 9 людей, 30 постраждали,
– повідомило видання.
За наявною інформацією, туди скерували швидку, військову поліцію, рятувальників. Причина такої масштабної аварії наразі не відома.
Однак журналісти видання вже знають, що постраждалих госпіталізували до лікарень у Айдинджику, Анамурі та Сіліфке.
Мер Мерсіна Алі Хамза Пехліван запевнив, що водій автобуса втратив керування на виїзді з тунелю, тому автобус впав у кювет та перекинувся. Інцидент трапився на виїзді з району Айдинджик на шосе D-400 Мерсін-Анталія близько 01:15 (00:15 за київським часом) 16 січня 2024 року.
Це була справді дуже болюча аварія... Ми бажаємо Божого милосердя тим, хто втратив життя, і негайної допомоги пораненим,
– заявив мер Мерсіна.
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Згодом міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив, що трагедія трапилась на вході в тунель Сариєр в районі Айдинджика провінції Мерсін о 01:19 16 січня.
9 людей загинули, 30 людей зазнали поранень, 14 з них – у тяжкому стані. Постраждалих доправили до лікарень за допомогою 15 машин швидкої допомоги та 45 осіб персоналу,
– заявив міністр.
Він висловив співчуття всім рідним загиблих та запевнив, що вони роблять все можливе, щоб відновити здоров'я поранених в аварії.Редакція 24 Каналу також щиро співчуває сім'ям загиблих.
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