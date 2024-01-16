На півдні Туреччини перекинувся автобус з людьми: щонайменше 9 загиблих 

У Туреччині перекинувся автобус з пасажирами. Там було щонайменше 40 людей, серед яких є загиблі та поранені.

Трагедія трапилась у районі Айдинджик провінції Мерсін. Автобус рухався з Анталії, що за орієнтовно за понад 600 кілометрів.

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Що відомо про аварію в Туреччині

В результаті ДТП автобуса загинуло 9 людей, 30 постраждали,

– повідомило видання.

За наявною інформацією, туди скерували швидку, військову поліцію, рятувальників. Причина такої масштабної аварії наразі не відома.

Однак журналісти видання вже знають, що постраждалих госпіталізували до лікарень у Айдинджику, Анамурі та Сіліфке.

Мер Мерсіна Алі Хамза Пехліван запевнив, що водій автобуса втратив керування на виїзді з тунелю, тому автобус впав у кювет та перекинувся. Інцидент трапився на виїзді з району Айдинджик на шосе D-400 Мерсін-Анталія близько 01:15 (00:15 за київським часом) 16 січня 2024 року.

Це була справді дуже болюча аварія... Ми бажаємо Божого милосердя тим, хто втратив життя, і негайної допомоги пораненим,

– заявив мер Мерсіна.

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Згодом міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив, що трагедія трапилась на вході в тунель Сариєр в районі Айдинджика провінції Мерсін о 01:19 16 січня.

9 людей загинули, 30 людей зазнали поранень, 14 з них – у тяжкому стані. Постраждалих доправили до лікарень за допомогою 15 машин швидкої допомоги та 45 осіб персоналу,

– заявив міністр.

Він висловив співчуття всім рідним загиблих та запевнив, що вони роблять все можливе, щоб відновити здоров'я поранених в аварії.

Редакція 24 Каналу також щиро співчуває сім'ям загиблих.

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