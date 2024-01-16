На півдні Туреччини перекинувся автобус з людьми: щонайменше 9 загиблих 

16 січня 2024, 09:48
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Джерело:

TRT Haber

У Туреччині перекинувся автобус з пасажирами. Там було щонайменше 40 людей, серед яких є загиблі та поранені.

Трагедія трапилась у районі Айдинджик провінції Мерсін. Автобус рухався з Анталії, що за орієнтовно за понад 600 кілометрів. 

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Що відомо про аварію в Туреччині 

В результаті ДТП автобуса загинуло 9 людей, 30 постраждали,
– повідомило видання. 

За наявною інформацією, туди скерували швидку, військову поліцію, рятувальників. Причина такої масштабної аварії наразі не відома. 

Однак журналісти видання вже знають, що постраждалих госпіталізували до лікарень у Айдинджику, Анамурі та Сіліфке.

Мер Мерсіна Алі Хамза Пехліван запевнив, що водій автобуса втратив керування на виїзді з тунелю, тому автобус впав у кювет та перекинувся. Інцидент трапився на виїзді з району Айдинджик на шосе D-400 Мерсін-Анталія близько 01:15 (00:15 за київським часом) 16 січня 2024 року.

Це була справді дуже болюча аварія... Ми бажаємо Божого милосердя тим, хто втратив життя, і негайної допомоги пораненим,
– заявив мер Мерсіна. 

Момент аварії потрапив на відео: особливо чутливим людям не радимо дивитись 

 

Згодом міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив, що трагедія трапилась на вході в тунель Сариєр в районі Айдинджика провінції Мерсін о 01:19 16 січня.

9 людей загинули, 30 людей зазнали поранень, 14 з них – у тяжкому стані. Постраждалих доправили до лікарень за допомогою 15 машин швидкої допомоги та 45 осіб персоналу,
– заявив міністр.  

Він висловив співчуття всім рідним загиблих та запевнив, що вони роблять все можливе, щоб відновити здоров'я поранених в аварії.

Редакція 24 Каналу також щиро співчуває сім'ям загиблих. 

Через аварію перекривали трасу Київ – Чоп 

  • 13 січня біля Винників на дорозі Київ – Чоп сталася аварія з потерпілими. Зокрема, там перекривали рух на ділянці дороги. 
  • Відомо, що внаслідок аварії поранились люди.
  • Тому патрульна поліція закликала українців зважати на складні погодні умови та бути вкрай уважними та обережними на дорозі.
Автор: Діана Квасневська