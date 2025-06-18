Перша група пасажирів автобуса, що перекинувся у Франції, вирушає до України: 9 ще у лікарні

Перша група громадян України, що потрапила в аварію з автобусом у Франції, вирушила назад в Україну. Ще 9 постраждалих українців досі у лікарні.

Додому українці вирушили залізницею. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на радіомережу Ici та посольство України у Франції.

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Українці, що потрапили у ДТП у Франції повертаються додому

Після автобусної аварії у Франції перша група з 41 громадянина України вирушила додому. Постраждалі повертаються залізницею, оскільки частина з них після пережитого не готова знову подорожувати автобусом.

Потяг, організований за сприяння українського консульства та французької залізничної компанії SNCF, вирушив зі станції міста Ле-Ман 16 червня о 16:30 за місцевим часом. Маршрут пролягає через Відень і далі до Чопа.

Станом на 16 червня у французьких лікарнях залишаються дев’ятеро громадян України, зокрема троє – в реанімації.

Перша група українців після ДТП відправляється в Україну: фото посольства України у Франції