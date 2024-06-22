Автобус з українцями у Румунії потрапив в аварію: пасажирка каже, що водій заснув за кермом

У Румунії перекинувся автобус, який прямував у Болгарію. У ньому їхали 50 громадян України.

Одна з пасажирок автобуса Оксана Волощук розповіла журналістам про ймовірну причину аварії. Інцидент трапився о 5 годині ранку 22 червня.

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Що відомо про причину аварії

Він (водій – 24 Канал) заснув за кермом. Тому що коли всі падали та кричали, і потім почали вилазити через лобове вікно, він казав: "Ну да, ну да, заснув, дівчата, заснув, вибачте, заснув,

– розповіла пасажирка.

За її словами, станом на 13:15 за Києвом пасажирів пересадили в інший автобус, яким вони мають доїхати до міста Сонячний Берег у Болгарії.

"От ми о 5 ранку перекинулися і зараз ми їдемо 10 хвилин у нашому напрямку. Сім годин ми тинялися просто нікому непотрібні", – пригадала жінка.

Вона уточнила, що спочатку їх привезли у спортзал, де дали води, потім – люди чекали на заправці. Оксана Волощук розповіла, що компанія не надала пасажирам ні води, ні кави, ні їжі. Тож купували все власним коштом.

До речі, у румунській поліції також зазначали, що водій міг заснути за кермом. Адже він не був п'яним.

В українському МЗС розповіли, що 9 пасажирів зазнали незначних травм та пересіли в інший автобус, яким мають доїхати до Болгарії.