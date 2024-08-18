Військове авто протаранило легковик в Ужгороді, – ЗМІ

В Ужгороді трапилась аварія, ймовірно, за участі військової машини. На опублікованих відео помітно, як авто УАЗ врізалось в Skoda.

У поліції Закарпаття 24 Каналу факт аварії підтвердили. Також пояснили, що станом на 19:52 18 серпня, на місці працює слідчо-оперативна група. Проте правоохоронці не підтвердили та не спростували дані, чи справді УАЗ був військовим.

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Що відомо про аварію на Закарпатті

В Ужгороді військовий УАЗ на швидкості влетів у Skoda. ДТП сталась близько 18:30 (18 серпня – 24 Канал) на перехресті вулиць Шумна – Другетів в обласному центрі Закарпаття,

– написав Віталій Глагола.

За його словами, на місці станом на 19:07 працювала поліція та медики. Інформації про поранених немає.

В Ужгороді трапилась аварія: дивіться відео

З відео можна припустити, що водій машини УАЗ, не гальмуючи, ввійшов в поворот, де на зустрічній смузі зіткнувся з авто Skoda.

В Ужгороді трапилась аварія, ймовірно, за участі військового авто: дивіться відео

До речі, автобус ФК "Ужгород" потрапив у аварію в Житомирській області. Команда футболістів їхала в Житомир на матч Другої ліги з "Полісся-2". Попри аварію, запланований поєдинок не планували скасовувати.

Відомо, що під час аварії постраждалих госпіталізували з травмами різного ступеня важкості.