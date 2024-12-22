У Росії пішли під укіс 42 вагони: у Забайкаллі зіткнулися поїзди

У Росії знову сталася аварія на залізниці. Цього разу зійшли з рейок понад 40 вагонів на південному сході Східного Сибіру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У Забайкаллі зійшли з рейок 42 вагони

Вранці 22 грудня російські пропагандисти написали, що в Забайкаллі зіткнулися два поїзди. Внаслідок цього зійшли з рейок 42 вагони.

Також росЗМІ поширили фото з місця подій. На них видно пошкоджені вагони й залізниче полотно.

Зійшли з рейок 42 вагони / Фото росЗМІ

У східносибірській транспортній прокуратурі вже заявили, що постраждалих нібито немає.

У Росії зіткнулися потяги / Фото росЗМІ

Зауважимо, що напередодні, 15 грудня, в російському Ульяновську прогримів вибух. Внаслідок цього зазнала руйнувань залізниця. Це ускладнило військову логістику агресора.

До речі, перед цим, 13 грудня, у Краснодарі згоріли 3 локомотиви, а 11 грудня у Брянську – 2 магістральних тепловози.