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Аварія "Лексуса" у Дніпрі: під колесами авто загинули два пішоходи 18+

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Водій Lexus RX 350 збив двох пішоходів у Дніпрі
Водій Lexus RX 350 збив двох пішоходів у Дніпрі / https://dp.npu.gov.ua

Інцидент трапився на проспекті Слобожанського у Дніпрі. Водій автомобіля марки Lexus RX 350 збив двох пішоходів, які від отриманих травм померли на місці події.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції Дніпропетровської області.

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Зазначається, що ДТП сталася 4 серпня о 1:30 в районі електроопори №459. 

Під час руху водій автомобіля "LEXUS RX 350" здійснив наїзд на невстановлених жінку та чоловіка віком 30-35 років, які перетинали проїжджу частину. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці події,
– йдеться у повідомленні.

За фактом загибелі двох людей поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Наразі тривають слідчі дії. Поліція встановлює всі обставини події та особи загиблих.

аварія у Дніпрі, жертви, ДТП
Пішоходи від отриманих травм померли на місці події

Теги: Аварії та ДТП Новини України Новини Дніпра
Джерело: 24 Канал
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