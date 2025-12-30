Аварійні відключення на Київщині, Одещині та у столиці: коли їх скасують
- Аварійні відключення діють у Києві, Київщині та Одещині через масовані атаки на енергетику.
- Повернення до планових графіків відключень можливе лише після відновлення пошкоджених об'єктів та стабілізації ситуації.
Наразі частково у Києві, а також на Київщині та Одещині діють аварійні відключення світла. Їх спрогнозувати важко, що спричиняє багато незручностей.
В Укренерго сказали, коли можливе повернення до планових графіків, передає 24 Канал.
Коли скасують аварійні відключення на Київщині та Одещині?
В Укренерго пояснили, що масовані атаки на енергетику Київщини та Одещини у грудні мали спільні риси.
Росіяни били одночасно по об’єктах генерації та мережах передачі і розподілу електроенергії.
Тобто пошкодив усі ланки виробництва та доставки електроенергії. Через це процес ремонтів потребує більше часу, ніж це було після попередніх атак. За кожним напрямком є свої труднощі та свої терміни повернення пошкодженого обладнання в роботу,
– розповіли енергетики.
Аварійні відключення ввели вимушено, щоб не перевантажувати мережі та уникнути масштабних аварій.
Адже пошкодження масштабні, а обладнання не в змозі передати всю необхідну електроенергію, щоб виконувати погодинні графіки.
"Тому поки не будуть відновлені об'єкти розподілу та передачі електроенергії, забезпечити прогнозованість застосування відключень фізично неможливо", – наголосили в Укренерго.
Енергетики цілодобово працюють, щоб над відновленням пошкоджених об'єктів.
До прогнозованих графіків можна буде повернутися лише після стабілізації ситуації.
Новини енергетики
Наразі найбільші проблеми з електропостачанням у південних та прифронтових регіонах України.
Росія продовжує свої атаки. Зокрема, 28 грудня вона обстріляла Херсонську ТЕЦ, постраждала працівниця. Ця ТЕЦ забезпечувала теплом десятки тисяч квартир.
30 грудня в Україні продовжують діяти графіки погодинних відключень. Енергетики прогнозують, що й у новорічну ніч без графіків не минеться.