Графіки не діють: у Дніпрі та частині області сталися аварійні відключення

У Дніпрі та частині Дніпропетровської області вранці 11 січня сталися аварійні відключення. Причиною стала ворожа атака по енергетичній інфраструктурі регіону.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК.

До теми Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 11 січня

Яка ситуація зі світлом у Дніпрі та області 11 січня?

У ДТЕК повідомили, що внаслідок ворожої атаки в частині Дніпропетровської області та місті Дніпро відбулися аварійні відключення електроенергії. Стабілізаційні графіки наразі не застосовуються.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання, першочергово заживляючи об'єкти критичної інфраструктури,

– йдеться у повідомленні.

У компанії закликали громадян зберігати спокій, набратися терпіння та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Де ще в Україні були аварійні відключення нещодавно?