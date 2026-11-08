Графіки більше не діють: у трьох областях екстрено вимкнули світло

Через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в українській енергосистемі залишається складною. Аварійні відключення електроенергії 8 листопада вимушено запровадили у 3 областях.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Де діють аварійні відключення світла?

Через наслідки російських атак на українську енергетику у Харківській, Сумській та Полтавській областях запровадили аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили енергетики.

Попередньо оприлюднені графіки погодинних відключень у цих регіонах наразі не діють. Обмеження скасують, щойно це дозволить стан енергосистеми.

Ситуація на Дніпропетровщині також залишається вкрай складною. Енергетики поступово відновлюють електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, а ремонтні бригади продовжують працювати.

Очікується, що до кінця доби електропостачання вдасться повернути всім споживачам. Водночас на першому етапі через обмеження мережі напругу подаватимуть почергово.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Українцям радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках своїх операторів систем розподілу.

Крім того, на Житомирщині 8 листопада внаслідок неодноразових російських атак безпілотниками повністю знищено електропідстанцію "Овруч". Через значні пошкодження відновлення електропостачання в громаді може тривати довгий час.

Міський голова Іван Коруд закликав жителів підготуватися до тривалої відсутності світла та неухильно дотримуватися вимог світломаскування у вечірній і нічний час. Зокрема, мешканців просять вимикати зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин і дворів.

Тим часом російські безпілотники атакували Коростенський, Звягельський та Житомирський райони області. За даними голови Житомирської ОВА Віталія Бунечка, найбільше постраждали об'єкти критичної інфраструктури, зокрема одна з котелень Житомира, через пошкодження обладнання якої припинили подачу тепла до частини будинків.

Також частина абонентів тимчасово залишилася без електроенергії, а ремонтні бригади працюють над відновленням постачання.