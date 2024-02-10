Ворог перебуває у певній паузі на фронті, – майор ЗСУ про причину тиску на Авдіївку

Ситуація на українських фронтах залишається досить важкою. Пекельні бої відбуваються в районі Авдіївки та Мар'їнки. Ворог тисне, щоб продемонструвати Владіміру Путіну хоч якісь "перемоги".

Таку думку 24 Каналу висловив майор ЗСУ, заступник командира 3 окремої штурмової бригади ЗСУ Родіон Кудряшов, додавши, що в окупантів все-таки є вагомі переваги на полі бою. Найперше мовиться про велику кількість особового складу, вогневих засобів і боєприпасів до них.

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Ворог хоче зламати наші оборонні рубежі

Можна сказати, що окупанти накопичили практично безлімітну кількість озброєння. Сил і засобів у росіян справді є дуже багато. Їх достатньо, щоб продовжувати системно тиснути по всій лінії бойового зіткнення. Варто підкреслити, що мовиться не тільки про Мар'їнку чи Авдіївку, а про загальну ціль окупантів повністю зламати наші оборонні рубежі.

Це не означає, що Збройні Сили в критичній ситуації. Ситуація дійсно напружена, але повністю контролюється. Ми відбиваємо атаки й продовжуватимемо це робити, адже знаємо, що ворог не заспокоїться. Він хоче знищити нашу країну,

– зауважив майор ЗСУ.

Тож українцям треба звикнути до жорстоких реалій війни, гідно чинити опір ворогу та продовжувати звільнення наших територій.

Чи має Авдіївка тактичне значення для окупантів

На думку Романа Кудряшова, ніяких тактичних значень на цій ділянці фронту для ворога немає. Так само було у 2023 році під час наступу на Бахмут. Штурм Авдіївки – це повторення торішньої операції для того, щоб росіяни задовольнили політичні амбіції свого диктатора.

Вони стерли Бахмут з лиця землі, і зараз намагаються зробити те саме з Авдіївкою,

– наголосив майор.

Тоді російська влада матиме можливість перед "виборами" відзвітувати Путіну, що вони нібито мають здобутки на території незалежної країни.

"Лінія фронту з боку Росії суттєво не рухається. Ворог перебуває у певній паузі й це не тому, що вони цю паузу обрали, а тому, що не можуть досягти хоч якихось конкретних стратегічних результатів", – підкреслив військовослужбовець.

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