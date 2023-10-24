Як Авдіївка перетворюється на цвинтар для окупантів

Станом на сьогодні можна говорити про те, що за неповні два тижні наступу в районі Авдіївки росіяни зазнали втрат, що перевищують втрати аналогічних наступальних операцій у районі Бахмута, Вугледара та Куп'янська.

Окупанти не виконали жодного поставленого завдання в Авдіївці

При цьому вороже командування, попри ресурси та втрати, так і не змогло досягти базових бойових завдань, яких намагалося досягти до 10 жовтня.

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Нагадаю, що 10 жовтня перший ешелон у наступі мав:

захопити контроль над Авдіївським териконом – провалено;

перерізати залізницю у північному секторі та вийти на правий фланг – провалено;

захопити село Степове та взяти під вогневий контроль із північно-східного сектора трасу 0542 – провалено;

у південно-західному секторі вийти через Водяне на село Тоненьке та захопити його – провалено;

встановити з південного заходу вогневий контроль за 0542 – провалено.

Другий ешелон у наступі мав закріпити досягнуті результати та розгорнути наступ, який мав оточити Авдіївку з фізичним перерізанням 0542.

Повторюся. Станом на 23 жовтня жодне з поставлених початкових завдань не виконане. Те просування, яке зазначене у південному та північному секторах, на цьому етапі не має критичної загрози для утримання Силами оборони України рубежів навколо Авдіївки.

Величезні втрати не зупиняють окупантів

Однак, попри катастрофічні втрати, зупинятися чи брати якусь умовну оперативну паузу окупанти не збираються, що є найбільшою проблемою для захисників Авдіївки. Про це яскраво говорить той факт, що командування ворога тягне з усієї зони бойових дій все, що ворушиться.

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Я неодноразово звертав увагу на появу однієї з найбільш боєздатних бригад – 21 ОМСБр – в районі Авдіївки. Крім цього, розглядається перекидання й інших підрозділів 2 гвардійської загальновійськової армії по Авдіївці, тим самим знекровлюючи її в зоні її відповідальності без бою. Результативність наступу по Лимансько-Куп'янській осі жертвують заради Авдіївки?

Але це ще не все. Очевидно, що тягтимуть і територіальні війська з Луганського плацдарму. Роль вони виконуватимуть дуже прозову – "м'яса першої хвилі".

Авдіївка перетворюється на один із найбільших цвинтарів для російських підрозділів: і особового складу, і техніки. У гонитві за дуже швидким результатом, російське командування знекровлює та виснажує ті напрямки, де й так тонше, ніж здається на перший погляд. А результату все немає.

Тенденції дуже неоднозначні.