Що могло спричинити падіння літака Ан-26 Повітряних сил ЗС України в Харківській області та що відомо про постраждалих внаслідок катастрофи під Чугуєвим –у матеріалі 24 каналу.

Важливо Біля Чугуєва розбився літак АН-26 з курсантами на борту: все, що відомо – фото, відео

Що сталось із літаком?

Увечері 25 вересня під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва (Харківська область) розбився літак Ан-26 Повітряних сил ЗС України військової частини А 4104.

Військово-транспортний літак виконував навчально-тренувальний політ. На борту перебувало 27 осіб (20 курсантів і 7 офіцерів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ ім. Кожедуба).

Як пояснив міністр оборони Андрій Таран, за планом літак повинен був зробити до 10 зльотів та посадок по 15 хвилин кожна починаючи з 18:30 і до 23 годин, відпрацьовуючи стандартну процедуру навчання. Після кожної посадки літак оглядався технічними фахівцями та злітав знову.

Близько 20:38 командир корабля повідомив диспетчеру про неполадки з лівим двигуном, однак був в цілому спокійний і готувався садити літак на одному двигуні, що передбачено технічними регламентами.

Видимість була ясною. Вітер мінімальний. Пілот, майор Богдан Кишеня (який мав наліт близько 800 годин) сотні разів робив заходження на посадку на рідний для нього аеродром. Через 8-9 хвилин командир корабля сказав диспетчеру, що готовий до посадки.

Через хвилину-дві літак зник з радарів, впав на землю і загорівся.

За даними системи Prozorro, командування уклало контракт із заводом Антонова, де мали провести роботи по збільшенню терміну служби дев’яти військових літаків. У тому числі – літака Ан-26, який розбився під Чугуєвим.

Це – навчальний літак для первинної підготовки штурманів. Він був випущений 43 роки тому – у 1977 році. Згідно з умовами тендеру, ремонт має бути завершений до 1 жовтня.

У Повітряних силах наголосили, що інформація щодо літака Ан-26, який начебто не був готовий до виконання польотів, не відповідає дійсності. Там запевняють, що ремонтні роботи закінчились вдало, після ремонту строк служби літака продовжили ще на 2 роки.

Хто був на борту?

Курсанти та офіцери Університету повітряних сил імені І.Кожедуба. Всього 27 людей: 7 офіцерів та 20 курсантів.

Як розповів голова Харківської ОДА Олексій Кучер, на борту літака перебували курсанти 2 і 4 курсу. "12 з них - другокурсники, два другокурсники (за попередніми даними) вижили", - сказав він.

Одного з курсантів перед польотом літака АН-26Ш, який закінчився авіакатастрофою у Харківській області, не допустили до занять.

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За останньою інформацією – 26 людей загинули. 23 тіла були знайдені на місці падіння літака, тіла ще двох знайшли ближче до обіду суботи. Двоє курсантів вижили, вистрибнувши з літака, їх госпіталізували, однак один з них, який отримав 90% опіків тіла, помер у реанімації.

З коментарів на офіційній сторінці Університету повітряних сил видно, що родичі курсантів не отримували жодних офіційних повідомлень щодо катастрофи та самостійно виїхали на місце події.

Уже відомо, що для ідентифікації загиблих у катастрофі військового літака Ан-26 на Харківщині потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла дуже понівечені.

"Ми не можемо точно повідомити, хто саме ці три людини (пошуки яких тривають – "24"). Тому що ідентифікувати дуже складно. Ви розумієте, в якому стані тіла загиблих. Скоріш за все, щоб ідентифікувати, необхідно буде проводити ДНК-експертизу", – сказав Кучер.

Поки що тіла загиблих не забрали з місця катастрофи, оскільки не закінчили роботу експерти-криміналісти.

Які є версії катастрофи?

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про чотири версії катастрофи:

катастрофа внаслідок технічної несправності агрегатів літального апарату;

катастрофа внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків екіпажем;

неналежне виконання службових обов`язків особами, які були відповідальними за керування польотами;

неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Наразі встановлюються усі обставини катастрофи.

Слідчі ДБР розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил польотів та підготовки до них, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки (стаття 416 Кримінального кодексу України).

За попередньою оцінкою фахівців з льотної безпеки, яку оприлюднив міністр оборони, сталась відмова одного з датчиків у лівому двигуні повітряного судна і під час посадки, скоріш за все, літак зачепився крилом за землю. Саме після цього, як виходить з його слів, і сталась пожежа.

На місці катастрофи глава СБУ Іван Баканов також повідомив, що серед причин катастрофи розглядається версія теракту.

Експерт з інформаційних технологій Дмитро Золотухін, проаналізувавши інформацію з відкритих даних, також зазначив, що за бортами військової частини А-4104 (203-та навчальна авіабригада, на балансі якої знаходився і літак, який зазнав катастрофи) пильно стежили у російському Головному розвідуправлінні.

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За словами міністра оборони, бортовий самописець зараз ще перебуває у літаку, після аналізу інформації, яка там записана, можна буде робити більш конкретні висновки.