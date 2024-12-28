Авіакатастрофа в Актау: Путін перепросив у лідера Азербайджану, але не за збиття літака

Путін зателефонував президенту Азербайджану Алієву й обговорив з ним падіння літака компанії AZAL. Він перепросив, що катастрофа сталася у повітряному просторі Росії.

Російський лідер сам зателефонував Алієву. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Про що говорили Путін та Алієв

Як заявляють у Кремлі, Путін перепросив в Алієва, що "інцидент з азербайджанським літаком стався у повітряному просторі Росії". Тобто Путін прямо не визнав, що саме російські сили ППО збили його.

Самопроголошений президент Росії цинічно висловив співчуття сім'ям загиблих та побажав одужання пораненим.

Лідери згадали, що в той день українські безпілотники нібито атакували Грозний, Моздок і Владикавказ. Мовляв, тому російські ППО і працювали у районі.

Нині Росія, Казахстан і Азербайджан спільно розслідують деталі аварії літака у Грозному та біля Актау.

Нагадаємо, Туреччина також доєднається до розслідування авіакатастрофи. Вона вже направила делегацію з 8 осіб в Казахстан.