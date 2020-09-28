Віцепрем'єр-міністр Олег Уруський заявив, що чорні скриньки з літака АН-26, що впав під Харковом почали розшифровувати. Загалом чорні скриньки перебувають у задовільному стані.

Інформація на самописцях збережена. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Олег Уруський у фейсбуці.

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Уруський зауважив, що чорні скриньки вилучили та 27 вересня авіаційними експертами під контролем ДБР розпочали їх розшифровувати. Процес триватиме орієнтовно 3 – 5 днів.

Він також додав, що уламки літака АН-26 зібрали та перевезли на територію військової частини А4104 у Чугуєві, де вони перебувають під цілодобовою охороною ДБР. Надалі фахівці збиратимуть літак у початковий стан.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що до Харкова вже прибуло 17 членів родин загиблих військових. 28 вересня у родичів загиблих розпочнуть забір зразків для аналізу ДНК, щоб надалі провести ідентифікацію тіл.

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Ввечері 25 вересня 2020 року поблизу Чугуєва на Харківщині під час навчальних польотів впав військовий літак АН-26.

На борту літака перебувало 27 осіб (7 членів екіпажу та 20 курсантів).

В катастрофі загинули 26 людей, вижити вдалося тільки одному курсанту і він зараз у лікарні.

Глава Міноборони Андрій Таран заявив, що на місці трагедії знайшли чорні скриньки. Вони вціліли, прилади вилучили і їх передадуть на розшифровку.

Для ідентифікації загиблих у катастрофі АН-26 потрібно буде провести ДНК-експертизи, оскільки тіла – дуже понівечені.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу