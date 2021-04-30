Авіакатастрофа АН-26 під Харковом: прокурори повідомили про підозру ще трьом військовослужбовцям

У справі авіакатастрофи Ан-26, яка сталася 25 вересня у Харківській області, з'явилися нові підозрювані. Такі висновки зробили прокурори Спеціалізованої прокуратури спільно зі слідчими ДБР.

Трьох військовослужбовців підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби

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Нові підозрювані

За даними слідства, до авіакатастрофи на Харківщині причетні:

заступник командира військової частини А4104 з льотної підготовки та ще один заступник командира;

депутат Харківської обласної ради, який на час катастрофи виконував обов'язки начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба.

В Офісі генпрокурора заявили, що всім підозрюваним вручили також клопотання про обрання запобіжних заходів. Сторона обвинувачення у суді проситиме про застосування до них домашнього арешту.

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні планується завершити вже у травні 2021 року.

Авіакатастрофа Ан-26 під Харковом: головне

25 вересня 2020 року літак Ан-26 з 27 людьми на борту розбився на Харківщині. Тоді у моторошній авіакатастрофі загинули 26 осіб: 19 курсантів та 7 членів екіпажу. Вижити вдалося лише 1 курсант.

За результатами розслідування спеціальної урядової комісії, до трагедії призвела недостатня підготовка екіпажу та порушення правил польоту.

Раніше Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід 3 військовим посадовцям, яких підозрюють у катастрофі літака Ан-26 під Харковом 25 вересня 2020 року. Серед них – командувач Повітряних сил ЗСУ, командир військової частини у Чугуєві та керівник польотів.



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