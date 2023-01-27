"Подумала, що це кінець": щемлива історія порятунку мами з донькою під час катастрофи в Броварах

Ірина Бондарчук 18 січня привела свою донечку до дитячого садочка "Джерельце" у Броварах. Вона тільки встигла переодягнути дитину, як на другому поверсі увірвалася хвиля вогню.

Наразі Ірина разом зі своєю донькою Владою перебувають у Київському опіковому центрі. Жінка розповіла, що під час пожежі у дитини постраждали обличчя, ручка та ніжка, а в її мами – обидві ноги.

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Подробиці порятунку з садочка у Броварах

Жінка пригадує, що вийшли до садочка на декілька хвилин раніше, ніж зазвичай, бо вдома вимкнули світло.

Ми прийшли в садок, і я почала Владу перевдягати, зняла їй комбінезон, взуття, вона вже одягала капці. Й тут ми почули вертоліт. Донька боїться повітряних тривог, вона одразу запитала: "Мамо, що це?" Я відповіла, що сигналу тривоги не було, це наші. Трохи дзижчало і стихло, а потім пролунав такий уривчастий дивний звук і вибух,

– пригадує жінка.

Після цього Ірина побачила велику хвилю вогню. Вона з донькою впали на підлогу на підлогу. На жінці загорілася куртка.

"Я подумала, що все, це кінець. Але мене ніби якийсь ангел підняв із підлоги. Я не могла зрозуміти, як мені вибратися звідти, вогонь йшов із дверей, там усе горіло. Й тут я почула голос виховательки, вона кричала, щоб усі йшли до аварійного виходу", – каже Ірина.

Жінка підштовхувала Владу в бік групи, через неї можна було вибратися з приміщення, що горіло. У шафці в роздягальні у Влади залишилася улюблена іграшка Вінні-Пух. І дівчинка весь час озиралася у бік вогню та кричала: "Пух! Пух!" Мабуть, тому вона й обпекла обличчя.

Дивом вдалося врятуватися

Коли мама з донькою спустилися вниз, вони побачили виховательку, вона була вся в крові. Потім вони побігли до паркану, там були люди, які допомогли Владі перебратися, оскільки мама вже підняти дитину не могла.

Ірина насилу пам'ятає, як їй самій вдалося подолати цей паркан, подряпавши всі ноги.

Мама Влади пригадує, що тоді їй здалося, що в садочок влучила ракета. Вона не знала, куди бігти, раптом зараз знову почнуться прильоти.

Жінка насилу знайшла свій телефон і набрала чоловіка. Вона пригадує, як якийсь чоловік посадив нас у власну машину і повіз у швидку допомогу.

Він усю дорогу їхав і сигналив, тож завдяки йому ми першими дісталися до лікарні. Не пам'ятаю ні його обличчя, ні самої машини, але дуже вдячна йому за це,

– розповіла Ірина.

У якому стані мама з донькою

Слідом за ними до лікарні привезли жінку, в якої обгоріло волосся, на руках були опіки, зазначає Ірина. "Вона просто лежала, і було незрозуміло, що з нею, мабуть, це шок. Потім почали прибувати інші діти з батьками. Нас там перев'язали, і ми з чоловіком поїхали до опікового центру", – каже мама Влади.

Зараз мама і дочка перебувають у центрі, у дівчинки опіки обличчя, ручки та ніжки, у мами – опіки обох ніг, зокрема й глибокі. Поки лікарі спостерігають за шкірою, можливо, знадобиться пересадка.

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