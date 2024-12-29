Казахстан відправить чорні скриньки пошкодженого літака до Бразилії

Казахстан ухвалив рішення передати чорні скриньки літака Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який розбився поблизу Актау, до Бразилії. Це дозволить провести максимально точний аналіз.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на міністерство транспорту Казахстану. Саме Бразилія є країною-виробником літака.

Читайте також Авіатроща в Актау: Азербайджан вимагає від Росії покарання винних і виплати компенсацій

Чорні скриньки літака вирушать до Бразилії

Чорні скриньки направлять до Центру розслідування і запобігання авіаційним подіям у Бразилії. Відповідне рішення ухвалила Комісія з розслідування авіаційної події, очолювана міністром транспорту Казахстану Маратом Карабаєвим.

У Міністерстві транспорту зазначили, що CENIPA має усі необхідні технічні можливості, сертифіковані лабораторії та досвід для зчитування та розшифровки даних бортових самописців.

Вибір Бразилії зумовлений рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) та консультаціями з авіаційними органами Азербайджану та Росії.

Хронологія інциденту

25 грудня літак Azerbaijan Airlines, що прямував із Баку до Грозного, зазнав пошкоджень над Чечнею, змінив курс і розбився неподалік Актау в Казахстані. На борту перебувало 67 осіб, із яких 38 загинули.

ЗМІ повідомляли, що причиною аварії стала російська ракета класу "земля-повітря". Згідно з заявою ГУР України, літак був збитий російським ЗРК "Панцир-С1".

Реакція Азербайджану та Росії

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що літак постраждав через пошкодження хвостової частини від вогню з землі. Водночас він наголосив, що Росія мала визнати свою провину і вибачитися, замість того щоб висувати необґрунтовані версії про зіткнення літака з птахами чи вибух газового балона.

Кремль зрештою заявив, що Володимир Путін зателефонував Алієву, висловив співчуття родинам загиблих і вибачився за інцидент.

Через інцидент Azerbaijan Airlines припинила польоти до семи російських міст, зокрема Грозного та Мінеральних Вод. Казахстанська авіакомпанія Qazaq Air також тимчасово припинила рейси до Єкатеринбурга, а Flydubai скасувала польоти з деяких міст Росії до Дубая.