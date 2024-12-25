У Казахстані розбився літак: з’ясовано причину катастрофи

У Казахстані 25 грудня розбився літак авіакомпанії AZAL, який виконував рейс з Баку до Грозного. Стала відома причина авіатрощі.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Росавіацію. Загалом на борту перебувало 67 пасажирів та 5 членів екіпажу.

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Офіційна причина катастрофи

За інформацією Росавіації, катастрофа сталася близько 09:30 за московським часом на сході Каспійського моря. Літак зіткнувся з птахами, що спричинило нештатну ситуацію на борту.

У зв'язку з цим командир повітряного судна ухвалив рішення змінити маршрут і приземлитися на запасному аеродромі – Актау.

Рятувальні роботи та розслідування

Оперативні служби Казахстану вже провели пошуково-рятувальні роботи. Міністерство транспорту Казахстану та авіаційні органи Азербайджану і Казахстану розпочали розслідування інциденту. Росавіація перебуває у контакті з авіакомпанією AZAL і відповідними органами для з'ясування всіх обставин катастрофи.

Жертви та постраждалі

Попередньо, 25 осіб вижили після падіння літака, 22 з них були доставлені до лікарні, повідомили в МНС Казахстану. Кількість постраждалих уточнюється. Міністр охорони здоров'я Казахстану повідомила, що серед виживших є дитина. Всі постраждалі отримали медичну допомогу в Мангістауській обласній лікарні в Актау